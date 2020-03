1.000 dollar of een depressie

Na de verrassende renteverlaging en kwantitatieve verruimingsmaatregelen door de Fed afgelopen zondag, volgen hoogstwaarschijnlijk meer verruimende maatregelen. Die geschieden voornamelijk via het begrotingsbeleid van individuele landen, verwachten verschillende economen en strategen van vermogensbeheerders.

Volgens AXA Group’s hoofdeconoom Gilles Moëc moet dat begrotingsbeleid moet nog wel vorm krijgen. Moëc benadrukt dat de Fed en de ECB doen wat in hun macht ligt, maar dat meer stimulering van overheden nodig is. Daarbij moet de ECB in staat zijn om de financiële voorwaarden in overeenstemming te houden met de steun van de regering en de waarschijnlijk aanzienlijke piek in de liquiditeitstekorten.

Ook doet Moëc de suggestie om bedrijven, banken en overheden te onderwerpen aan stresstests. Hieruit zal de conclusie volgen, dat meer kwantitatieve verruiming nodig is. “Alleen dan blijven het bedrijfsleven en de werkgelegenheid overeind, zodat een opleving mogelijk is als de pandemie eenmaal onder controle is”, aldus de hoofdeconoom.

Pimco’s hoofdeconoom Joachim Fels ziet dat bij centrale banken en overheden alles uit de kast gehaald moet worden om te voorkomen dat de onvermijdelijke recessie zich tot een depressie ontwikkelt. Fels onderschrijft het nut van een dergelijke fiscaal-monetaire coördinatie. “In feite is het precies wat nodig is in tijden van crisis, waarin de conventionele instrumenten van het monetaire beleid grotendeels zijn uitgeput.”

Newton Investment Management (onderdeel van BNY Mellon Investment Management ziet dat markten ondanks de agressieve en gezamenlijk actie van de Federal Reserve, niet onder de indruk zijn. Paul Markham, global equities portfolio manager: “Dit brengt de rentetarieven terug naar een niveau dat voor het laatst werd waargenomen in 2009 en gaat gepaard met injecties van liquiditeit die bedoeld zijn om de noodlijdende kredietmarkten te verlichten”, aldus Markham.

Pictet AM’s macrostrateeg Steve Donzé constateert dat wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen en acht het mogelijk dat de Fed meer vergaande maatregelen neemt. “De Fed kan mogelijk een van de krachtigste en meest controversiële instrumenten in zetten: helikoptergeld. Het kan elk Amerikaans huishouden 1000 dollar geven met een bepaalde vervaldatum om consumenten te dwingen tot uitgaven”, stelt Donzé.

Bij Natixis Investment Managers verwacht hoofdstrateeg David Lafferty dat centrale banken het punt naderen dat zij niet langer almachtig zijn. “Ze kunnen ons niet langer redden en op magische wijze economisch nieuws omzetten in sterke aandelenrendementen door simpelweg de rente te verlagen en activa te kopen. Het is misschien nog niet voorbij, maar het komt dichterbij. Met andere woorden, het up/down-effect dat centrale banken op de prijzen hebben gehad, gaat verdwijnen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14659 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht