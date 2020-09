10 fondsen om te traden

We hebben een mandje van aantrekkelijke aandelen samengesteld met een zo hoog mogelijke beta. Voorwaarde was dat de onderliggende onderneming winstgevend moet zijn. Een hoge beta maakt het extra aantrekkelijk om in het aandeel te traden met opties of andere koersversnellers.

Technologie schittert door afwezigheid in het lijstje van aandelen met een hoge beta. Die zijn voor deze sector niet langer extreem hoog. Voor Microsoft en Netflix staat de beta zelfs beneden de 1,0, wat een aanwijzing is dat ze minder gevoelig zijn (geworden) voor veranderingen in het marktsentiment. Alibaba, ASMI en BeSi hebben een beta van net iets meer dan 1,5, maar dat is niet hoog genoeg om in de Top-10 terecht te komen.

De Top-10 is gebaseerd op een selectie van meer dan 100 global aandelen die in ogen van de redactie wat meer hebben te bieden dan de gemene deler. Ze moeten iets afwijkends hebben van de massa, omdat anders net zo goed in een ETF kan worden belegd. De data is afkomstig van Bing/Refinitiv.

1 Naam: ArcelorMittal

Sector: staal

Koers: 10,84 euro

52 weken hoog/laag: 63,60/3,17

Beta: 1,97

Koers/winst: 25,2

2 Naam: Tata

Sector: staal en auto

Koers: 151,60 rupee

52 weken hoog/laag: 201,80/63,60

Beta: 1,95

Koers/winst: 167,6

3 Naam: BAM

Sector: bouw

Koers: 1,19 euro

52 weken hoog/laag: 2,82/1,15

Beta: 1,90

Koers/winst: 30,0

4 Naam: Air China

Sector: luchtvaart

Koers: 5,94 HKD

52 weken hoog/laag: 8,39/4,49

Beta: 1,88

Koers/winst: 10,2

5 Naam: ING

Sector: bank

Koers: 6,95 euro

52 weken hoog/laag: 11,26/4,23

Beta: 1,81

Koers/winst: 8,6

6 Naam: Aperam

Sector: staal (rvs)

Koers: 24,52 euro

52 weken hoog/laag: 32,56/15,07

Beta: 1,81

Koers/winst: 16,7

7 Naam: PostNL

Sector: psot

Koers: 2,67 euro

52 weken hoog/laag: 2,74/0,93

Beta: 1,76

Koers/winst: 20,2

8 Naam: Airbus SE

Sector: luchtvaart

Koers: 69,17 euro

52 weken hoog/laag: 139,40/48,12

Beta: 26,7

Koers/winst: negatief

9 Naam: Tesla

Sector: auto

Koers: 449,76 dollar

52 weken hoog/laag: 502,49/43,67

Beta: 1,67

Koers/winst: 1.157

10 Naam: Aegon

Sector: verzekeringen

Koers: 2,25 euro

52 weken hoog/laag: 4,28/1,56

Beta: 1,61

Koers/winst: 4,5

Dit overzicht is eerder gepubliceerd in de e-Cash.

