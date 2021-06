10 Hollandse bedrijven die te weinig belasting betalen

De G-7 wil de belastingmoraal van grote bedrijven inkaderen. Wat zijn de gevolgen voor de waarderingen van aandelen.

Het voorlopige voorstel van de G-7 komt erop neer dat 15% belasting moet worden betaald over 90% van het resultaat, wat dan via een bepaalde sleutel verdeeld moet worden over de landen waar men actief was. Waar de eerste 10% wordt belast is nog niet duidelijk, waarschijnlijk in het land waar men gevestigd is. Nederland belastingparadijs zal waarschijnlijk in de Noordzee verdwijnen.

Bedrijven die een belastingdruk hebben van minder dan 20% zullen waarschijnlijk worden getroffen door de maatregelen van de G-7, vooropgesteld dat men het bedrijf groot en internationaal genoeg vindt om onder een fiscaal vergrootglas te leggen. Het gaat dan om Adyen, ASMI, ASML, Besi, FlowTraders, KPN, Signify, NN, Randstad en Relx

Wellicht kunnen bedrijven met een hoge belastingdruk minder zware aanslagen tegemoet zien. Daarbij kan worden gedacht aan Aalberts, AkzoNobel, Unilever en Wolters Kluwer.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16139 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht