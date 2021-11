100 jaar inflatie. Wanneer win en verlies je?

Als we de inflatiegegevens op de zeer lange termijn bekijken, zien we dat aandelen en obligaties een voorkeur hebben voor een dalende inflatie, zo blijkt uit de analyse van Fidelity International. De vermogensbeheerder onderzocht de rendementen van Amerikaanse activa over de afgelopen 100 jaar.

De geschiedenis leert ook dat bij inflatie van 3 procent en hoger er middelmatige reële rendementen van aandelen en obligaties moeten worden verwacht. Belangrijker is echter hoe de inflatie zich verder ontwikkelt. Beleggers met een 60:40 portefeuille behaalden een gemiddeld reëel rendement van 3,6 procent toen de inflatie ‘hoog en dalend’ was, maar verloren gemiddeld 4,2 procent per jaar toen de inflatie ‘hoog en stijgend’ was, aldus Fidelity International bij haar grafiek van de week.

