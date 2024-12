ETF’s Robeco nu ook op Borsa Italiana

Robeco heeft zijn eerste reeks actieve ETF’s genoteerd aan de Borsa Italiana. De afgelopen weken werden de ETF’s al genoteerd aan de London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange en de Frankfurt Stock Exchange. De notering van vandaag is voorlopig de laatste notering van Robeco’s actieve ETF’s aan Europese beurzen. Robeco gaat in de loop van 2025 nog meer ETF’s aanbieden, met naast nieuwe aandelen-ETF’s ook vastrentende producten.

Nick King, hoofd ETF bij Robeco: “We zijn de afgelopen weken verheugd over de positieve feedback van klanten en marktdeelnemers op de actieve ETF’s die we hebben gelanceerd, en we zijn blij dat we de producten beschikbaar kunnen maken op enkele van de belangrijkste beurzen in Europa. In onze ogen is er onder Europese beleggers een sterk momentum voor actieve ETF’s, doordat ze worden gewaardeerd om hun veelzijdigheid, kostenefficiëntie en toegankelijkheid. Onze ETF’s zijn gebaseerd op Robeco’s onderzoeksgedreven beleggingsproducten en expertise in duurzaam beleggen en vormen een aanvulling op ons bestaande aanbod van beleggingsfondsen en mandaten.”

