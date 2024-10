12 October, 2024 12:20

Grondstoffen blijven een onderwogen activaklasse in de portefeuille van veel beleggers. Maar ze kunnen door unieke kenmerken de diversificatie van beleggingsportefeuilles optimaliseren. Door een aantal positieve factoren beginnen grondstoffen waarschijnlijk aan een nieuwe haussecyclus, stellen experts van Bank J. Safra Sarasin, George Cotton en Jingchao Zhu.

Dat blijkt ook uit de Bloomberg Commodity Spot Return Index, die technisch gezien op het punt staat om uit te breken. Deze index is een breed gediversifieerde grondstofprijsindex, die wordt samengesteld op basis van 24 commodity futures uit verschillende sectoren.

Bron: Bloomberg/Bank J. Safra Sarasin

Rooskleurige vooruitzichten grondstoffen

Tussen 2010 en 2020 hadden beleggingen in grondstoffen het moeilijk, omdat de trage wereldwijde groei en het overaanbod van metalen en energie de prijzen onder druk zetten tegen een relatief gunstige geopolitieke achtergrond. Dit is helemaal omgeslagen, na de inval van Rusland in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten.

De strategen van J. Safra Sarasin denken nu dat de dalende markt achter ons ligt en dat de vooruitzichten voor grondstoffen de komende tien jaar bijzonder rooskleurig zijn. Ze hebben hiervoor de volgende argumenten:

Het ziet ernaar uit dat de groene transitie de vraag naar bepaalde belangrijke materialen aanzienlijk zal stimuleren. terwijl tegelijkertijd de productie van conventionele fossiele energie wordt beperkt.

Verhoogd geopolitiek risico vergroot de kans op aanbodschokken.

Hoge schulden in ontwikkelde markten verhogen het vooruitzicht op verdere inflatie. Het is immers aanlokkelijk om de reële waarde van schulden te laten verdampen via hogere inflatie.

De voordelen van beleggen in grondstoffen werden in 2022 duidelijk na een decennium waarin ze bijna niets meer voorstelden als activaklasse.

De hoge inflatie trof tegelijkertijd aandelen en obligaties, wat resulteerde in de slechtste prestaties voor traditionele evenwichtige portefeuilles in decennia. Grondstoffen kunnen de diversificatie van een portefeuille verbeteren en:

Zorgen voor bescherming tegen inflatie en geopolitiek risico

Inspelen op opkomende trends

Rendementen halen die andere activaklassen niet kunnen realiseren

Nieuwe supercyclus?

Grondstoffenprijzen hebben vaak lange periodes van consolidatie gekend, gevolgd door langdurige stijgingen. Elk van deze fases duurde langer dan een typische economische cyclus, soms wel meer dan een decennium. De strategen bij J. Safra Sarasin geloven dat we al in een nieuwe opwaartse fase voor grondstoffenbeleggingen zijn beland. Dat is gerelateerd aan langetermijnpatronen, zoals inflatie, weersomstandigheden, politieke onrust, nieuwe technologieën en zelfs marktgeruchten.

Het dieptepunt van de grondstoffenprijzen in maart 2020 bij het begin van de covid- pandemie betekende het einde van een bijna tien jaar durende grondstoffen- bearmarket. Deze laatste schok leidde tot zulke grote verliezen voor beleggers en bedrijven in de grondstoffensector dat deze traumatische gebeurtenis vier jaar later nog steeds de kapitaalallocatie en upstream-investeringen beïnvloedt. Er zijn nu veel tekenen die aangeven dat we in een nieuwe supercyclus zijn aanbeland, zoals de economische inhaalslag van opkomende markten, vergroening en verduurzaming en dergelijke.

Systematische grondstoffenselectie

“We streven naar een breed gediversifieerde blootstelling aan de drie belangrijkste grondstoffensectoren (energie, metalen en landbouw) door middel van een systematische grondstoffenselectie en allocatieproces.Dankzij deze aanpak kan de portefeuillesamenstelling worden aangepast naarmate de economie en de daarmee samenhangende liquiditeit in elke grondstof verandert. Wij geloven dat een brede grondstoffenbenadering beleggers diversificatiewaarde biedt. Grondstoffen bieden blootstelling aan alternatieve rendementsbronnen die niet gemakkelijk toegankelijk zijn via andere beleggingscategorieën, wat aanzienlijke voordelen biedt voor asset allocators,” aldus de experts van J. Safra Sarasin Asset Management.

