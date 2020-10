137 financials doen oproep: geen opwarming

Een groep van 137 financiële instellingen, waaronder Amundi, Aegon Asset Management, Achmea Investment Management, Robeco, Actiam en AXA Group, roept bedrijven op om zich te committeren aan klimaatmaatregelen in lijn met de ‘1,5°C voor een toekomst van nul netto’-plannen. Dit door het vaststellen van zogenoemde Science Based Targets: wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen.

De oproep wordt vandaag aangekondigd in een nieuwe engagementcampagne en gestuurd naar meer dan 1800 van de hoogst-emitterende bedrijven ter wereld. De campagne wordt gecoördineerd door CDP, een non-profitorganisatie die de milieu-impact van grote bedrijven wereldwijd inzichtelijk maakt.

Samen zijn de bedrijven die worden benaderd goed voor 13,5 Gt aan emissies (Scope 1+2) per jaar, wat overeenkomt met 25% van de totale wereldwijde uitstoot. Over de gehele waardeketen beïnvloeden ze meer dan drie keer dit volume aan cumulatieve emissies.

De groep van financiële instellingen dringt er bij bedrijven op aan om via de SBTi doelstellingen vast te stellen die onafhankelijk worden getoetst aan de de-facto industriestandaard voor het vaststellen van wetenschappelijk vastgestelde bedrijfsklimaatdoelstellingen. Hierdoor kunnen beleggers en bedrijven hun ambities voor het klimaat verhogen en die op een uniforme, eenduidige manier meten.

Deze bedrijven zijn samen goed zijn voor 40% van de MSCI ACWI-index, de toonaangevende mondiale aandelenindex van MSCI, en beleggers en financiële instellingen willen met het oog hierop graag hun blootstelling aan klimaatrisico’s en emissies verminderen.

“Het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen door bedrijven is een kritische factor in het mobiliseren van kapitaal. Verantwoordelijke beleggers willen investeren in bedrijven die de overgang maken naar een economie die in lijn is met het Parijsakkoord”, aldus Jean-Jacques Barbéris, directeur van de divisie Institutional and Corporate Clients & ESG van Amundi.

“Science-Based Targets zijn een wereldwijd, robuust en nuttig instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun transitie. Het beperken van de opwarming van de aarde vereist een collectieve reactie; de acties van bedrijven en de mobilisatie van investeerders om de uitstoot in hun portefeuilles te verminderen gaan samen. Het ondersteunen van CDP in dit belangrijke initiatief is onderdeel van onze bredere betrokkenheid bij klimaatmaatregelen.”

Meer dan duizend bedrijven over de hele wereld hebben al Science Based doelstellingen vastgesteld om uitstoot terug te dringen, waaronder meer dan 300 bedrijven die hun ambitie daarin op 1,5°C stellen middels de Business Ambition for 1.5°C-campagne.

Vermindering van uitstoot in de waardeketen in lijn met de klimaatwetenschap kan de veerkracht en het concurrentievermogen van bedrijven vergroten, innovatie stimuleren, het aanpassingsvermogen op regelgeving helpen en het vertrouwen van investeerders vergroten.

Laurent Babikian, directeur kapitaalmarkten bij CDP Europe:

“Wij zijn verheugd dat zoveel grote Europese investeerders erkennen dat het voor bedrijven belangrijk is om nu wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen in overeenstemming met 1,5°C. Door bedrijven te verplichten de relevante scope 3-emissies snel te verminderen, zijn SBT’s van vitaal belang voor het verminderen van uitstoot van hele waardeketens.”

“Beleggers hebben meer bedrijven met SBT’s nodig om hun beleggingsuniversum te verbreden en diverse portefeuilles op te bouwen in lijn met het Akkoord van Parijs. Nu is de volgende stap in het creëren van een positieve actiespiraal dat die beleggers hun eigen op wetenschap gebaseerde doelen stellen, om hun krediet- en investeringsstromen te helpen focussen en sneller kapitaal te mobiliseren naar de bedrijven en technologieën die de overgang naar een netto nul-economie leiden.”

Peter van der Werf, Senior Engagement Specialist bij Robeco:

“Voor institutionele beleggers is de beperking van de klimaatverandering essentieel om een solide rendement op de lange termijn te waarborgen. De overgang naar een koolstofarme economie vereist urgente maatregelen van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, met name die in sectoren met een hoge uitstoot. De ambitie om op lange termijn koolstofneutraal te worden en de tussentijdse emissiereductiedoelstellingen die zijn afgestemd op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, zijn van cruciaal belang voor het bereiken van een koolstofarme economie. Op wetenschap gebaseerde doelstellingen geven investeerders vertrouwen in de inzet en het ambitieniveau van de decarbonisatieplannen van de bedrijven. Robeco wil graag samenwerken met CDP en het Science Based Target Initiative om ambitieuze klimaatmaatregelen van bedrijven te bevorderen.”

Dennis van der Putten, directeur Duurzaamheid en Strategie bij ACTIAM:

“ACTIAM wilde graag meedoen aan deze campagne. Het verzachten van de klimaatverandering en het versnellen van de overgang naar netto-nul is onderdeel van ons duurzame investeringsbeleid. ACTIAM wil financieel gezonde bedrijfsmodellen stimuleren, door het risico van extra kosten die bedrijven kunnen oplopen door de invoering van koolstofprijzen, detoenemende regelgeving op het gebied van klimaatverandering en gestrande activa te verminderen. Hoewel sommige bedrijven in de goede richting gaan, ondernemen veel bedrijven (nog) geen stappen of definiëren ze hun doelstellingen niet op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Op wetenschap gebaseerde doelstellingen kunnen de vermindering van de koolstofuitstoot versnellen om een wereld van 1,5°C te bereiken en kunnen investeerders helpen om na te gaan of bedrijven op de goede weg zijn om de koolstofuitstoot te verminderen. Bovendien zal het de innovatie stimuleren en de winnaars van morgen creëren: de beste bedrijven waarin we voor onze klanten kunnen investeren.”

In de afgelopen twee decennia heeft CDP een systeem gecreëerd dat heeft geresulteerd in een ongeëvenaarde betrokkenheid bij milieukwesties wereldwijd met zowel investeerders als bedrijven. Deze campagne combineert de staat van dienst van CDP en zijn expertise als oprichtende partner van de SBTi, om de autoriteit van de investeerders te gebruiken om de informatievoorziening verder te verbeteren. Eerder deze maand gaf de SBTi het eerste raamwerk vrij voor financiële instellingen om Science Based Targets te stellen voor hun eigen activiteiten en portefeuilles; nu nodigt het financiële instellingen uit om doelen voor te leggen voor validatie.

Terwijl bedrijven op elk moment van het jaar Science Based Targets kunnen stellen, zullen investeerders tot mei 2021, wanneer het effect van deze campagne wordt geëvalueerd, in gesprek gaan met bedrijven.

