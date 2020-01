15 aandelen die extra sterk kunnen dalen

Ook de aandelenkoersen op de Amerikaanse beurzen zullen vandaag fors gaan inleveren. In de premarket staan de S&P en Dow Jones op een verlies van rond de 1,65%. De Nasdaq staat 2,14% in de min.

Het is natuurlijk ondenkbaar dat de AEX de toon zal zetten voor alle andere markten, maar het is veelzeggend dat de index vandaag met een verlies van 2,4% beneden de steun van 605 is gekomen en bezig is met een aanval op de grens van 600. Op weekbasis ligt de ondergrens op 560. Voor de Dow Jones ligt die bijna 3.000 punten ofwel 10% lager op 26.000. Voor de Nasdaq ligt de ondergrens 13% beneden het huidige niveau op 7.700. Voor de DAX ligt de ondergrens 7,5% beneden het huidige niveau, maar voor de vergelijking hoort daar nog wel het verlies van vandaag van 2,2% aan te worden toegevoegd.

Top-5 AEX aandelen met een hoge RSI: Randstad, Adyen, Galapagos, DSM en IMCD. Vergelijkbare Dow-aandelen zijn: Walt Disney, Apple, Microsoft, Intel en United Techno. Vergelijkbare DAX-aandelen zijn: Siemens, Muenchener Rueckversicherug, Fresenius, Deutsche Post en BMW.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

