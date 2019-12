2020: Het jaar van de omslag, maar anders dan u denkt

Het fundamentele plaatje voor de aandelenmarkten voor 2020 is redelijk duidelijk: onrust door de Amerikaanse presidentsverkiezing, een stormachtig verloop van Brexit en de overgang naar een normale rente, hoewel iedereen blijft hopen op een ruim monetair beleid.

De gemiddelde potentie op 12-maands basis bedraagt 7,1% bij een risico van 14,8%. Toch zijn er markten met een bovengemiddelde potentie. Ze vallen voornamelijk in de categorie van ontwikkelde opkomende markten: Hang Seng +21,9%, Jakarta +11,2%, Kospi +23,5%, Shanghai +18,5% en Vietnam +15,4%. De potentiële winsten bieden overcompensatie voor eventuele valutarisico’s. De potentiële winsten voor Athene (6,5%) en Spanje (+9,5%) worden gevoed door herstel.

Uit het overzicht wordt verder duidelijk dat de gemiddelde winst over de afgelopen 12 maanden van 7,4% minder is dan de 10,8% over de afgelopen 24 maanden en overeenkomt met de potentie van 7,1%. Het waren vooral de westerse markten die het de afgelopen 12 maanden relatief goed hebben gedaan: AEX +10,5%, Dow Jones +13,0%, Nasdaq +16,3%, Nikkei +13,1% en DAX +13,1%. Het nieuwe beursjaar lijkt op basis van de charttechnische scan in het teken te staan van zoekkansen naar groei.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

