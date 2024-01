2024: Beleggers meeste vertrouwen in aandelen

Deze maand is de Beleggersbarometer gestegen naar een score van 121; de hoogste score van 2023. Vorige maand stond de barometer nog op 102. Oorzaken voor de stijging zijn het positievere oordeel van beleggers in de afgelopen drie maanden over de algemene economische situatie in Nederland en de positievere houding van beleggers over de ontwikkeling van de eigen financiële situatie. Ook hebben beleggers een positiever oordeel over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen maand ten opzichte van de voorgaande maand.

Het vertrouwen onder beleggers groeit, de verwachtingen voor de komende drie maanden zijn positief. Beleggers verwachten dat de AEX in maart op 783 zal staan, dit is aanzienlijk hoger dan wat men vorige maand voorspelde voor de maand februari (735). De voorspelling die beleggers in september deden voor december (745) lag lager dan de daadwerkelijke stand van de AEX deze maand. Tijdens de onderzoeksperiode lag de AEX tussen de 774 en 793.

Een kwart van de beleggers (24%) geeft aan dat zij anderen zouden adviseren om ook te gaan beleggen. Dit percentage was eerder dit jaar lager. Waarschijnlijk heeft de hogere stand van de AEX en het hogere rendement dat men heeft behaald hier invloed op.

Verwachtingen voor 2024

Drie op de vijf beleggers (60%) verwachten komend jaar het meeste rendement te kunnen halen met aandelen. Dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar. Beleggers zien minder kansen in obligaties dan een jaar geleden (8% vs.13%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Als je het objectief bekijkt, hebben beleggers daar gelijk in. Langlopende Europese staatobligaties gaven een jaar terug nog 3,6% rente, terwijl dat nu minder dan 3% is. Voor bedrijfsobligaties komt daarbij dat ook de kredietopslag, dat is de extra rente die je krijgt voor bedrijfsspecifieke risico’s, flink gedaald is.” De sector waar men het meeste van verwacht is IT (39%), meer dan vorig jaar (31%). Homan: “De keuze voor IT heeft heel goed uitgepakt. IT was afgelopen jaar de best presterende sector op de beurs. Net als de geïnterviewde beleggers blijven wij ook positief hierover voor 2024.” Men verwacht minder van energie (16% vs. 29%). Het minste rendement wordt verwacht in de gezondheidszorg. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Over het algemeen zijn beleggers optimistischer dan vorig jaar over het gemiddelde rendement dat zij komend jaar verwachten. Zo verwachten meer beleggers een positief rendement (60% vs. 79%). Net als vorig jaar verwacht de grootste groep (43%) een jaar met veel beweging in de koersen. Dit jaar is de groep die een geleidelijk verloop naar boven verwacht (42%) bijna even groot als deze eerste groep.

Iets meer vertrouwen in crypto

Aandelen en beleggingsfondsen blijven volgens beleggers de meest kansrijke vormen van beleggen (resp. 27% en 24%). Beleggers zien in crypto meer kansen ten opzichte van de eerdere maanden in 2023. Crypto staat nu op de derde plek met 17%. Ten opzichte van de eerste helft van het jaar hebben meer beleggers veel vertrouwen in investeren in cryptomunten (6% vs. 3%) en minder beleggers hebben geen vertrouwen (25% vs. 37%). Maar het beeld van hoe men €10.000 zou verdelen tussen traditionele beleggingen en cryptocurrencies blijft onveranderd in vergelijking met de vorige maanden. Veel meer beleggers zouden eerder investeren in traditionele beleggingen (fondsen, aandelen en ETF’s) dan in crypto: 84% vs. 16%.

Rendement en kansen op de beurs

Eén op de tien beleggers (10%) had afgelopen maand een negatief rendement. Dit is minder dan de afgelopen drie maanden, maar vergelijkbaar met augustus. Het gemiddelde winstpercentage is eerder dit jaar niet zo hoog geweest (7,24%) en het gemiddelde verliespercentage niet zo laag (5,15%). Homan: “Financiële markten deden het in november erg goed. De wereldindex noteert dit jaar een plus van ruim 18%, de AEX iets van 14%. De gemiddelde belegger lijkt hier duidelijk bij achter te blijven. Dat is niet zo gek, want de stijging dit jaar kwam van maar een beperkt aantal aandelen. De kans dat je die niet (allemaal) had, is groot.”

Deze maand verwachten beleggers wederom de meeste kansen bij ASML (13%). Shell, Ahold, ASM International en ING maken de top-5 compleet. Deze maand heeft de wereldeconomie de sterkste invloed op de beurs. De twee voorgaande maanden, sinds de oorlog in het Midden-Oosten escaleerde, had de geopolitieke situatie de sterkste invloed op de beurs. Deze invloed is in december afgenomen.

Beleggersprofiel en -gedrag nagenoeg onveranderd

Het merendeel van de beleggers belegt hun geld zelf (52%). Dit is gelijk aan de afgelopen maanden. Drie op de vijf beleggers omschrijft het eigen risicoprofiel als neutraal. Gemiddeld begint men met beleggen op 36-jarige leeftijd. Sommige beleggers (15%) zijn al begonnen met beleggen voordat zij een leeftijd van 25 bereikt hebben. 15% begint met beleggen boven de 50.

De helft van de beleggers heeft in december niets veranderd aan het totale bedrag dat zij beleggen op de beurs. In november en oktober lag dit percentage hoger. Daarentegen steeg in de afgelopen maand het percentage dat meer beleggingen kocht dan eruit haalde ten opzichte van de voorgaande twee maanden. Vier op de tien beleggers leggen periodiek een bepaald bedrag in op de eigen beleggingsrekening. Twee derde van deze beleggers heeft de hoogte van dit bedrag de afgelopen zes maanden niet veranderd. Ten opzichte van de voorgaande maand heeft een groter percentage (26%) het bedrag verhoogd.

Geschreven door: Eddy Schekman



