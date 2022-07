‘2024 na dip weer sterk jaar voor iPhone’

De verkopen van de iPhone zullen volgend jaar dalen, maar in 2024 zal herstel optreden voor dit paradepaardje van Apple. Dat zegt Susquehanna-analist Mehdi Hosseini.

In de aanloop naar de winstcijfers van Apple deze week, stelt de analist dat de iPhone 15, die medio 2023 zal worden gelanceerd, slechts een aantal beperkt aantal nieuwe functies zal hebben. Dat zal volgens hem leiden tot een daling van de verkopen met 8% tot 10% op jaarbasis. Maar 2024 zou mogelijk een zogenaamde supercyclus kunnen worden omdat de techgigant naar verwachting een nieuwe productcategorie zal introduceren, terwijl millimeter-wave services, die de beste 5G-snelheden bieden, eindelijk beginnen te werken.

De snellere mmWave 5G iPhones zouden volgens de voorspellingen in 2020 uitkomen, maar dit verschoof naar 2021. Destijds was een van de redenen die voor de vertraging werd genoemd de beslissing van Apple om interne antennemodules te gebruiken, in plaats van onderdelen van een externe leverancier, aldus de analist.

Volgens Hosseini lijkt 2024 nu waarschijnlijker. De nieuwe functies zullen helpen bij een sterkere vervangingscyclus, legt de halfgeleideranalist uit. De mmWave 5G-technologie kan 10 keer hogere snelheden bieden dan de 5G-telefoons die nu beschikbaar zijn, maar heeft een kleiner bereik, waardoor het geschikter is voor steden.

Dit jaar ziet het ernaar uit dat Apple verder marktaandeel zal winnen op de smartphonemarkt, zo meent de analist. Naarmate meer mensen 5G-telefoons kopen, zal de iPhone-verkoop in 2022 naar verwachting met meer dan 8% groeien, wat het totaal op 228 miljoen brengt en een derde opeenvolgend jaar van groei markeert, schat Hosseini.

Apple publiceert donderdag de resultaten over het afgelopen kwartaal.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht