2025 in teken van groei en inflatie

Vermogensbeheerder abrdn verwacht voor 2025 in de VS een sterkere groei en inflatie en minder renteverlagingen. “Voor de rest van de wereld stellen we de groeiverwachtingen naar beneden bij en de inflatieverwachtingen naar boven. Ook verwachten we meer verschillen in monetair beleid. Toch zal het Trump-effect waarschijnlijk minder ontwrichtend zijn dan velen vrezen”, aldus de economen van abrdn in hun vooruitblik op het nieuwe jaar.

“De precieze contouren van het beleid onder de nieuwe president van de VS, Donald Trump, blijven onzeker. Toch gaan we bij abrdn uit van het volgende:

– Een scherpe verhoging van de gemiddelde importheffing voor China van 15% naar 40% begin 2025, geïsoleerde conflicten met andere handelspartners, maar geen wereldwijde basisheffing.

– Een verlenging van de Tax Cuts and Jobs Act eind 2025, met enkele aanvullende maatregelen, waaronder een verlaging van de vennootschapsbelasting van 21% naar 20% (15% voor sommige bedrijven), hogere defensie-uitgaven en bescheiden bezuinigingen elders, zodat het begrotingstekort in 2026 toeneemt met 0,5% van het bbp.

– Een forse toename van de uitzettingen van mensen zonder verblijfsvergunning tot 750.000 personen per jaar, naast strengere grenscontroles en ontmoediging. Dit betekent dat de netto migratie daalt van 3 miljoen per jaar naar vrijwel nul.

– Deregulering, inclusief een versoepeling van antitrustmaatregelen en soepelere kapitaalvereisten voor banken.

Groei krijgt een boost maar…

“De groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de VS blijft volgend jaar robuust met 2%, dankzij de nog steeds solide arbeidsmarkt en de sterke winstgevendheid van de bedrijven. Voor 2026 hebben we onze prognose met 0,2% verhoogd tot 2,2%. De versoepeling van het begrotingsbeleid en de deregulering zullen de importheffingen namelijk ruimschoots compenseren. Maar dit effect vervaagt waarschijnlijk naarmate het nieuwe immigratiebeleid vorm krijgt.

“We hebben onze inflatieprognoses voor de VS verhoogd, gezien de hogere importheffingen, een sterke vraag en een lager arbeidsaanbod. We verwachten dat de inflatie van de persoonlijke kernuitgaven (PCE) in 2025 en 2026 respectievelijk zo’n 0,2% en 0,4% hoger zal zijn, waardoor deze rond de 2,5% blijft steken. “De Fed zal hierdoor minder renteverlagingen doorvoeren. We zien ruimte voor drie in 2025, waarbij de bandbreedte van de Fed funds rate uitkomt op 3,5%-3,75%. Extra renteverlagingen zijn later mogelijk als de economie uiteindelijk vertraagt.

Veel risicoscenario’s

“Dit is ons basisscenario, maar de kans bestaat dat het beleid van de regering-Trump nog meer ontwricht. We hebben bijvoorbeeld ook een ‘Trump ongehinderd’-scenario uitgedacht, waarin het handelsbeleid restrictiever is en het aantal uitzettingen hoger. In het scenario ‘Trump brengt goed nieuws voor de markten’, is de beleidsmix meer ondersteunend, geholpen door een netto impuls van het totale aanbod. “Op vlak van het buitenlands beleid zal de militaire steun van de VS aan Oekraïne aanzienlijk afnemen. We denken nu dat een opdeling of onderhandelde regeling volgend jaar de meest waarschijnlijke uitkomst is. “Voor het Midden-Oosten verwachten we dat Trump Israël minder zal intomen en dat hij Iran agressiever gaat benaderen.

Chinese importheffingen en steunmaatregelen

“In China zien we positieve signalen. Die zijn voor ons reden om een bbp-groei van 4,8% te voorspellen voor 2024. We hebben onze cijfers voor 2025 (tot 4,3%) en 2026 (tot 4,1%) echter aanzienlijk verlaagd, wat neerkomt op een totaal van 1% van het bbp. Dat komt overeen met ongeveer het dubbele van de geschatte impact van de eerste handelsoorlog (tijdens de eerste ambtstermijn van Trump), en reflecteert de scherpere stijging van de importheffingen.

“Dat China zal terugslaan met importheffingen is vrijwel zeker, maar deze zullen kleiner zijn dan de Amerikaanse, gezien de conjuncturele zwakte van China. China kan wel gericht landbouwtarieven verhogen, exportbeperkingen voor mineralen instellen en maatregelen nemen tegen de Amerikaanse bedrijven in China.

“China zal zijn stimuleringsmaatregelen voortzetten naarmate de handelsoorlog verhevigt. Maar deze kunnen kleiner zijn dan de markten verwachten. Grootschalige consumptiesteun strookt niet met de economische visie van beleidsmakers of met hun agenda om risico’s af te bouwen. De waardevermindering van de valuta is mogelijk niet evenredig met de stijging van de Amerikaanse heffingen vanwege de risico’s voor de financiële stabiliteit.

“China vormt daarom een belangrijke risicofactor voor onze voorspellingen. In ons scenario ‘China zet de sluizen open’ komen de autoriteiten met een ‘grote bazooka’ om de Chinese en de wereldwijde vraag te stimuleren. In het scenario ‘Balansrecessie in China’ blijft de beleidsreactie daarentegen ver achter bij wat nodig is en komt het land terecht in een zeer zwakke groeiomgeving.

Winnaars en verliezers bij de andere EM’s

“De verhoogde handelsonzekerheid en de meer inflatoire achtergrond in de VS zullen de opkomende markten (EM’s) hoofdbrekens bezorgen. EM’s met grote handelsoverschotten (Mexico, Vietnam, Korea en Taiwan), EM’s die Chinese goederen opnieuw exporteren (Vietnam, Maleisië, Mexico) of landen met hoge heffingen op hun invoer van Amerikaanse goederen (Brazilië, India) zullen op zijn minst tijdelijk onder druk komen te staan.

“De diepe economische banden van Mexico met de VS maken het land erg kwetsbaar. Toch zien we in het dreigen met een heronderhandeling van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada een manier om Mexico onder druk te zetten om de migratie naar de VS in te dammen. Hoe meer de VS zich loskoppelt van China, hoe meer ze andere landen nodig zullen hebben. Met name Mexico en India lijken goed gepositioneerd om te profiteren van reshoring.

“De reflatoire beleidsagenda van Trump oefent druk uit op de centrale banken van de EM’s die gevoelig zijn voor de Fed (Mexico, Indonesië) en op de centrale banken met de grootste bezorgdheid over het begrotingsbeleid (Brazilië). Maar de gevolgen van de handelsacties tegen China kunnen op de lange termijn meer landen verontrusten. De zwakkere groei in de eurozone en het risico van meer concurrentie uit China kunnen vooral Oost-Europa schaden.

Europa, Verenigd Koninkrijk en Japan

“Door de grote handelsonzekerheid hebben we onze bbp-prognoses voor de eurozone voor 2025 en 2026 met 0,2%-0,3% verlaagd. We hebben ook onze inflatieprognoses met ongeveer 0,1% voor elk jaar verhoogd. Volgens ons zal de Europese Centrale Bank iets sneller de rente verlagen dan verwacht, en zal de beleidsrente in de tweede helft van 2025 uitkomen op 2%.

“Geen grote schommelingen dus, maar daaronder is er sprake van divergentie. Met name de Duitse auto-industrie kan te lijden hebben onder de handelsmaatregelen, de wereldwijde industriële zwakte en het onnodig krappe begrotingsbeleid.

“Het VK voert vooral diensten uit wat de kans op invoerheffingen kleiner maakt. We hebben zelfs onze groeiprognose voor 2025 verhoogd omdat de recente begroting het beleid eenvoudiger heeft gemaakt. Maar de hogere rente op staatsobligaties heeft de budgettaire ruimte van de overheid weggenomen, dus verdere belastingverhogingen zijn mogelijk.

“Ten slotte zal de Bank of Japan (BoJ) de rente langzaam blijven verhogen. De volgende verhoging verwachten we in januari. Nu de rente in de VS hoger is, zal de BoJ de yen moeten ondersteunen door het renteverschil tussen de VS en Japan te dichten, wat een snellere verhoging kan aanmoedigen.”

