2025 topjaar voor stockpickers

Hoge waarderingsratio’s, convergerende winsttrends tussen de “Magnificent 7” en de rest van de wereldwijde aandelenmarkt, evenals geopolitieke onzekerheid kunnen bijdragen aan oorzaken van marktinefficiënties die “stockpickers” kunnen benutten. Drie toonaangevende aandelenbeleggers van Schroders, Lukas Kamblevicius, Alex Tedder en Nick Kirrage, geven aan hoe zij die marktinefficiënties benutten die zij voor zich zien.

1) Drie redenen om in 2025 voor actief beheer te kiezen

Lukas Kamblevicius, Co-Head of the QEP Investment Team: “We weten allemaal dat passief beleggen een kosteneffectieve manier is om blootstelling aan aandelenmarkten te verkrijgen. Het werkt doorgaans goed in een kalme, trendgedreven marktomgeving. Maar in de huidige marktsituatie zouden beleggers een actieve benadering kunnen overwegen. De waarderingsmultiples zijn vrij hoog in alle regio’s, vooral in de VS, maar ook in sommige andere delen van de wereld. Ondertussen neemt de indexconcentratie in meerdere regio’s toe en is de volatiliteit tot nu toe in 2025 toegenomen. Als je al deze drie componenten samenvoegt, zou je kunnen zeggen dat risicobeheer en de mogelijkheid om te verschuiven van meer geconcentreerde en meer waarderingsgevoelige activa naar andere marktsegmenten verstandig zou kunnen zijn. Vooruitkijkend denken we dat een actieve aanpak nodig zal zijn om deze risico’s te beheersen.”

2) De Mag 7 worden geconfronteerd met kortetermijnrisico’s

Alex Tedder, Chief Investment Officer, Equities: “De Mag 7 zijn geen homogene groep; ze opereren allemaal heel verschillend, hebben verschillende productsets en verschillende prioriteiten. Microsoft is geen Apple of Amazon; Google is geen Meta; Nvidia is geen Tesla. Maar de Mag 7 hebben wel één gemene deler: artificiële intelligentie (AI). Ze delen een gemeenschappelijk belang in het verbeteren van hun platforms door de inzet van generatieve AI-modellen – in wezen een revolutie in de interactie tussen mensen en computers. Optimisme over de implicaties van deze revolutie heeft hun aandelenkoersen aanzienlijk beïnvloed en zorgt voor een gemeenschappelijke rendementsfactor ondanks de verschillen in hun respectievelijke activiteiten.”

“Op dit moment is de belangrijkste vraag: lopen beleggers op de zaken vooruit? Zijn ze te enthousiast over het AI-thema en denken ze niet na over de realiteit van het omzetten van nieuwe technologie in harde dollars? Dit is relevant omdat er twijfels beginnen te rijzen. De twijfels zijn gericht op het idee dat deze bedrijven veel geld uitgeven aan AI, maar dat het voordeel op het gebied van inkomsten en winst op de korte termijn eigenlijk heel beperkt is. Er is hier sprake van een legitieme bezorgdheid. Het structurele potentieel van AI is duidelijk enorm, maar eigenlijk vermoed ik dat er op de korte termijn op sommige punten een grote teleurstelling zal zijn. Nieuwe technologieën ontplooien zich zelden in een rechte lijn: het kost tijd om ze te ontwikkelen en er zijn onvermijdelijk hobbels onderweg. Ik denk dat dat is waar we nu zijn. Een periode van consolidatie en mogelijk een echte teleurstelling later dit jaar als de vraag naar AI-infrastructuur (halfgeleiders, netwerkapparatuur) begint af te zwakken.”

3) Geconcentreerde markten – kansen en uitdagingen

Alex Tedder: “Ik heb in een aantal van de grote techbedrijven belegd, puur vanwege de overtuiging in wat ze doen, in de bedrijfsmodellen en in hun vermogen om de groei vrij lang vol te houden. Dit heeft heel goed uitgepakt en vanuit een stijlstandpunt heeft het beleggingsklimaat me geholpen omdat deze bedrijven heel groot zijn geworden. Kan dit beleggingsklimaat aanhouden? Gebaseerd op de geschiedenis, bijna zeker van niet. Wanneer je deze mate van concentratie bereikt – meer dan 30% van de Amerikaanse markt wordt momenteel vertegenwoordigd door een handvol aandelen – heeft de markt zich nadien historisch gezien altijd verbreed. Die zeer grote bedrijven hebben het als groep relatief minder goed gedaan. Sommigen van hen zullen misschien blijven groeien, maar de wet van de grote aantallen dicteert dat anderen moeite zullen hebben om de groei te handhaven en misschien zelfs zullen beginnen te dalen. Ik denk dat we op het punt staan die fase in te gaan. Aangezien veel gebieden van de aandelenmarkt zijn verwaarloosd te midden van de euforie rond de AI-revolutie, is een verbreding een kans voor actieve beheerders.”

4) Het waardeperspectief op het AI-thema

Nick Kirrage, Head of the Global Value Team: “Ik denk dat AI alomtegenwoordig zal worden, en naarmate het steeds krachtiger wordt, zal het een groter deel van ons leven gaan uitmaken. Maar naast die grote sprongen krijg je ook de enorme hype. Ik denk dat het heel belangrijk is om die dingen uit elkaar te houden. Ik denk aan vorig jaar, toen de hype rond Nvidia op zijn hoogtepunt was. Als waardebelegger zouden we Nvidia niet op dat soort niveaus hebben gekocht en we proberen andere manieren te vinden om die rendementen te behalen. De manier waarop we dat vorig jaar deden, was door Hon Hai te kopen, ook bekend als Foxconn, één van de grootste chipproducenten van Nvidia. Zij hebben dus geprofiteerd van de rugwind van Nvidia, maar waren erg goedkoop en bleven erg achter. Kunnen we manieren vinden om van sommige van deze trends te profiteren? Daar denken we over na.”

