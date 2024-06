Drie staartrisico’s

Het Jaar van de Draak brengt in de Chinese kalender normaliter geluk en de eerste helft van 2024 zijn we wat betreft de obligatiemarkt wereldwijd goed doorgekomen, toch is het belangrijk om rekening te houden met drie staartrisico’s die nog dit jaar bewaarheid kunnen worden. Dit stelt Pilar Gomez-Bravo, Co-CIO Fixed Income bij vermogensbeheerder MFS.

Staartrisico 1 – Geopolitiek

Het grote aantal verkiezingen en conflicten zorgt wereldwijd voor een instabiel macro-economisch klimaat. De presidentsverkiezingen in de VS zullen grote gevolgen hebben voor het veiligheids-, handels- en financiële beleid. Bepaalde sectoren en beleggingscategorieën krijgen te maken met de impact hiervan, vooral in opkomende markten.

De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten geven opwaartse druk op de grondstoffenprijzen en zorgen voor verstoringen in de toeleveringsketens. Hoewel Europa inmiddels beter voorbereid is op een energiecrisis, kan een escalatie in het Midden-Oosten nog steeds grote gevolgen hebben op portefeuilles en strategieën waarin de olieprijs een belangrijke rol speelt.

Staartrisico 2 – Gaat de economie wel landen?

De kans op een harde landing is onwaarschijnlijk, maar de kans op geen landing in de VS is dit jaar wel een staartrisico. Waar stagflatie het engste scenario is voor aandelen- en obligatiebeleggers, moet het risico dat de economie (nog) niet landt ook niet onderschat worden. Bij een ‘geen-landing’ versnelt de economie opnieuw en blijft ze boven haar potentieel groeien, waardoor de inflatie waarschijnlijk weer stijgt. Dit is schadelijk voor alle beleggingscategorieën, omdat een hogere inflatie waarschijnlijk zal leiden tot een agressieve reactie van de Federal Reserve.

Staartrisico 3 – Afbouw van hefboomwerking

Door de rentestijgingen is leverage niet langer gratis. Dit is vooral een probleem voor financiële instellingen die voor hun bedrijfsmodel sterk afhankelijk zijn van een aanzienlijke hefboomwerking, bijvoorbeeld voor hedgefondsen of instellingen die een grote blootstelling aan commercieel vastgoed hebben. In een wereld waar hefboomwerking duur is, werken sommige van hun bedrijfsmodellen misschien niet en ontstaat de kans op nieuwe bankfaillissementen. Dit in combinatie met het gegeven dat iedereen inmiddels uitgaat van een zachte landing en daardoor in dezelfde thema’s en aandelen is belegd, geloven wij dat het beter is om liquiditeit te houden in plaats van straks uit overvolle maar illiquide markten proberen te stappen.

Navigeren door staartrisico’s

Gezien de aanhoudende onzekerheid ligt onze focus op diversificatie en liquiditeit in portefeuilles. Ons doel is om te profiteren van verkeerd geprijsde koersen, het oogsten van risicopremies door goede selectie en onze macrovisies over rentes en valuta.

We richten ons op markten waar de macrodynamiek tussen groei en inflatie gunstiger is voor renteverlagingen. Europa en sommige opkomende markten bieden bijvoorbeeld nog steeds aantrekkelijke kansen gezien de verwachtingen over de rente en waarderingen. Daarnaast hebben we onze blootstelling aan de Amerikaanse dollar weliswaar verminderd, maar zijn we nog steeds overwogen door de aanhoudende onzekerheid.

In het high yield segment richten we ons op obligaties met een kortere looptijd en een hoger rendement en wat investment grade betreft, hebben we onze positie in de VS teruggebracht gezien de rally van het afgelopen jaar. Hoewel de spreads voor langere tijd krap blijven, geven wij op basis van waardering de voorkeur aan Europees schuldpapier.

Geschreven door: Eddy Schekman



