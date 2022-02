3 Italiaanse aandelen met een STAR

De small cap index FTSE Italia STAR leverde de afgelopen twee decennia een rendement van 12,1% per jaar op in Amerikaanse dollar. Daarmee deed die index het beter dan de S&P 500 (9,4%) en de MSCI Europe (7%) over dezelfde periode. Italië was voor de smallcapfondsen van Invesco het voorbije decennium dan ook de rijkste bron van alfa, zegt James Matthews, fondsmanager Europese aandelen bij Invesco.

Volgens hem worden de lage marktverwachtingen meer dan gecompenseerd door uitstekende fundamentals. “Beleggers associëren Italië vaak met lage bbp-groei, bureaucratie en politieke onrust. Toch doen veel Italiaanse smallcaps het beter dan hun wereldwijde sectorgenoten als het gaat om innovatie, technische bekwaamheid en groei. Bedrijven als Bulgari, Campari en Ferrari waren bijvoorbeeld ooit allemaal smallcaps. Italiaanse aandelen kunnen beleggers wel degelijk een mooi rendement opleveren.”

Reden waarom Matthews in de Europese smallcap-strategieën nog steeds overwogen blijft in Italiaanse aandelen. “Niet vanwege positieve verwachtingen over de Italiaanse macro-economie, maar omdat veel aandelen binnen ons aandelenselectiekader vallen. Met andere woorden: het zijn duurzame bedrijven met een beleggingsthese zonder marktconsensus en dat maakt dat ze aantrekkelijk geprijsd zijn.”

Momenteel houden we onder andere deze Italiaanse bedrijven aan:

De’ Longhi: een fabrikant van espressokoffiemachines en kleine huishoudelijke apparaten;

GVS: een fabrikant van filteroplossingen voor toepassingen in de gezondheidszorg en de mobiliteitssector;

Piovan: een bedrijf dat plastic materialen op een milieuvriendelijke manier recycleert, zodat ze steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.

Afgezien van het feit dat ze in Italië beursgenoteerd zijn, zijn ze volgens Matthews ook allemaal toonaangevend in hun vakgebied. “Ze profiteren van een hoogopgeleide beroepsbevolking dankzij universiteiten van wereldklasse als Bocconi in Milaan, hebben wereldwijd sterke groeimogelijkheden en behalen een uitstekend rendement op kapitaal. Veel beleggers hebben de neiging om smallcaps te mijden omwille van drie redenen: een gebrek aan liquiditeit; onbekend maakt onbemind, daarom zijn beleggers op hun hoede; en een vermeend hoger risico; smallcaps zouden het bij marktdalingen altijd minder goed doen dan largecaps.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

