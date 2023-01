3 mooie kansen

Kansen zijn er genoeg, volgens Mark Baribeau, head of global equity bij Jennison Associates.

De eerste is in de markt voor elektrische voertuigen. “In Europa worden elektrische voertuigen eindelijk grootschalig omarmd. We verwachten nu dat de implementatie van elektrische voertuigen over de hele wereld snel zal toenemen. Dit is de belangrijkste prioriteit waarop we ons moeten richten, omdat het een grote verstoring met zich meebrengt van een sector die niet gewend is te worden verstoord, en vanuit beleggingsperspectief biedt dit een grote kans. Het gaat dan niet alleen om de voertuigen, maar ook om de batterijen, de toeleveringsketens en de koppeling met alternatieve energie voor het opwekken van elektriciteit.”

Ook is Baribeau positief over hoogwaardige consumentenbestedingen. “We zien in deze ongebruikelijke tijd waarin de rente stijgt dat veel mensen het moeilijk hebben. De energiekosten en andere kosten nemen fors toe, hoewel de piek inmiddels een aantal maanden achter ons lijkt te liggen. In de massamarkt staan de bestedingen onder druk. In het duurdere gedeelte van de markt zien we echter minder prijselasticiteit, dit segment van de markt houdt zich juist goed staande. De bestedingspatronen zijn hierdoor wereldwijd nog robuust.”

En ten derde, fintechbedrijven in Latijns-Amerika. “Dit is een opkomend gebied waar technologiebedrijven en internetplatforms zich ontwikkelen als alternatief voor het aanbieden van financiële diensten aan miljoenen klanten die door de bankensector in Latijns-Amerika op dit moment onvoldoende worden bediend. Dit betreft dus een zeer grote populatie en is echt een heel grote kans.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

