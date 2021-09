3 uitdagingen voor een groeiend bedrijf

Beleggers en ondernemers kennen een aantal overeenkomsten. De meest belangrijke is waarschijnlijk nog wel de ambitie om te groeien.

Of het nu gaat om de groei van vermogen van beleggers, of de uitbreiding of omzetgroei van ondernemingen. Beide partijen weten ook dat succesvol groeien als bedrijf uitdagingen oplevert.

Waar het om gaat in de meeste gevallen? Daarover lees je hieronder meer.

Financiering van de groei

Ten eerste weten zowel beleggers als ondernemers dat je moet investeren, wil je groei realiseren. Een nieuw bedrijfspand, meer medewerkers, efficiëntere machines, internationaal gaan opereren, een onderneming digitaliseren of de naamsbekendheid vergroten? Het kan in alle gevallen gaan om interessante kansen, maar het moet natuurlijk wel bekostigd worden.

Het meest aantrekkelijk is groei te financieren met eigen zakelijk vermogen, maar dit is vaak niet toereikend. Veel ondernemers zijn dus aangewezen op enige vorm van een bedrijfsfinanciering. Bijvoorbeeld in de vorm van een zakelijk krediet of zakelijke lening. Een zakelijk krediet is vooral geschikt als werkkapitaalfinanciering, een zakelijke lening voor grote eenmalige investeringen. Een zakelijke lening bij Floryn heb je snel geregeld, en je weet door de vaste looptijd, aflossing en rente precies waar je financieel aan toe bent. Je kunt al binnen 24 uur over je krediet beschikken.

Voldoende, passend personeel vinden

Een volgende punt dat groei oplevert, is het vinden van voldoende personeel met kennis en ervaring passend bij de functie. Bij een groeiende onderneming zal je immers steeds meer werkzaamheden over moeten laten aan medewerkers. Net voor de corona crisis lag de werkloosheid op het laagste punt ooit. Aan het begin van de corona crisis werd nog even gevreesd voor een grote golf werkzoekenden, maar dit is niet het geval geweest. Nu intussen de meeste corona maatregelen zijn opgeheven en de economische vooruitzichten zeer positief zijn, hebben veel ondernemingen moeite om hun vacatures te vervullen.

Een handige tip is de functie-eisen te versoepelen. Kijk bijvoorbeeld ook naar mensen met een ander opleidingsniveau, of met een bepaald niveau maar een andere achtergrond. Ook kun je een inschatting maken of de functie bijvoorbeeld gesplitst kan worden in twee deeltijdfuncties.

Digitalisering

De ambitie om het aantal medewerkers te laten groeien, gaat eigenlijk hand in hand met de uitdaging om te digitaliseren. Waarom digitalisering zo belangrijk is voor een groeiende onderneming? Het biedt allerlei kansen, als je kijkt naar automatisering van processen en online marketing. De medewerkers moeten echter wel voldoende vaardigheden hebben om mee te kunnen in de digitaliseringsslag. Bovendien ontstaan er nieuwe issues als cybersecurity. Wil je deze uitdagingen succesvol overwinnen? Investeer dan in scholing en kennisontwikkeling, en beveiliging van de data binnen de onderneming.

Groei kan gepaard gaan met uitdagingen zoals je leest, maar laat je hier vooral niet door tegenhouden. No guts, no glory!

Deze content is tot stand gekomen in samenwerking met Floryn.

