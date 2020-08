33 jaar na dato. Beleggers vluchten in aandelen (?)

Het is vandaag 33 jaar geleden dat de markten klappen kregen te verwerken door de sterk stijgende rente in de strijd tegen de snelle toename van de inflatie.

Nu zijn beleggers benieuwd hoe de Fed de inflatie gaat normaliseren. De VS-inflatie staat op 1% tegen 1,7% een jaar geleden en 2,5% voor het uitbreken van de coronacrisis. In andere landen zien we een vergelijkbare trend, waarbij de inflatie beduidend lager is dan begin dit jaar: Europa 0,4% tegen 1,4% begin dit jaar, China 2,7% tegen 5,2% en Japan 0,3% tegen 0,7%.

De hamvraag is hoe je de ontwikkeling van de inflatie kunt kenteren richting de 2% in een periode van verruiming en het ontbreken van een breed gedragen economische groei. Wellicht heeft Fed-president Powell daar een antwoord op heeft tijdens zijn jaarlijkse speech aanstaande donderdag in Jackson Hole. Een snelle normalisering impliceert een snelle stijging van de rente en dus lagere obligatiekoersen.

Misschien, heel misschien, is deze angst wel de achterliggende gedachte voor een vlucht in aandelen en de daaruit voortvloeiende opgaande beweging. Dat voorspelt niet veel goeds als het waar is.

