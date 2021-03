4 TIPS: kanshebbers bij economisch herstel

Het economisch herstel in Europa zal sterk afhangen van het verloop van de pandemie en de doeltreffendheid en distributie van de vaccins.

Daarnaast zullen de voortdurende beleidssteun, de ontwikkeling van het vertrouwen van bedrijven en consumenten en de mate van verstoring als gevolg van de onlangs overeengekomen Brexit-handelsovereenkomst bepalend zijn voor de Europese conjunctuur op langere termijn.

Niettemin gaat Europa nadat is aangevangen met de uitrol van vaccins in alle landen richting normalisatie. Tobias Mueller, portfolio manager Continental European Equity Strategy van T. Rowe Price.belicht vier Europese bedrijven die volgens hem in een uitstekende positie verkeren om volop van het nakende economische herstel te profiteren.

De terugkeer van het reizen – Amadeus

Alle bedrijven die met reizen te maken hebben, zijn het afgelopen jaar begrijpelijkerwijs hard getroffen door de dramatische daling van het aantal vrijetijds- en zakenreizen. Amadeus, de toonaangevende leverancier van ticketdistributie en -technologie aan de wereldwijde reisindustrie herfinancierde eerder dan de meeste bedrijven in 2020. Het researchteam van T. Rowe Price meent dat het in Madrid gevestigde Amadeus de beste technologie en het sterkste managementteam in zijn sector heeft en daarnaast is zijn concurrentiepositie door de pandemie duidelijk versterkt.

Evoluerende consumententrends – Zalando

De Covid-crisis heeft de overgang van offline naar online in veel delen van de economie drastisch versneld, niet in het minst in de modedetailhandel. De koers van Zalando, het in Berlijn gevestigde e-commercebedrijf dat klanten bedient in 17 Europese markten, is in het begin van 2020 met 40% gedaald. Van deze gelegenheid heeft T. Rowe Price gebruik kunnen maken omdat de markt de kracht van het aanbod van Zalando steeds meer is gaan waarderen. Mueller denkt echter dat veel beleggers het resterende groei- en winstgevendheidspotentieel van de onderneming nog niet op waarde schatten, en hij verwacht dat dit in de loop van het jaar duidelijker zal worden.

Blijven streven naar duurzaamheid – Rockwool International

Verwacht wordt dat verdere regelgeving, in combinatie met een aantal andere krachten, de ‘groene golf’ in Europa verder zal aanwakkeren. De verkiezing van een nieuwe milieuvriendelijke regering en hogere klimaatgerelateerde uitgaven in de VS zullen ook voor een verdere wereldwijde rugwind zorgen. Het in Kopenhagen gevestigde Rockwool, een van ‘s werelds grootste leveranciers van bouwisolatiemateriaal, kan van de extra duurzaamheidsinspanningen profiteren. Mueller meent dat Rockwool goed gepositioneerd is om bij te dragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot door de energie-efficiënte aanpassing van gebouwen.

Hernieuwde investeringsuitgaven – Siemens

De pandemie heeft tal van bedrijven ertoe gedwongen hun uitgaven en ontwikkelingsplannen terug te schroeven, aangezien de Europese en wereldwijde economie sterk werden afgeremd. Naarmate de economieën in de loop van het jaar blijven herstellen, zullen bedrijven deze maatregelen moeten herzien om hun concurrentievermogen en productiviteit te stimuleren. Siemens, het multinationale conglomeraat met hoofdkantoor in München, heeft een ruime blootstelling aan veel sectoren waar deze capexdynamiek zich naar verwachting zal voordoen. Mueller meent dat het bedrijf bijzonder goed gepositioneerd is om zijn klantenbasis in staat te stellen productie-installaties te digitaliseren en tegelijk extra software-elementen in processen in te voeren.

