4 kansrijke en 6 gevaarlijke aandelen

Binnen de AEX zijn 4 aandelen compleet door de hoeven gezakt op basis van correctiepatronen.

Just Eat Takeaway, Philips, Prosus en Unilever staan al beneden de tweede steun, waarbij is gekeken naar de beweging sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 2 ½ jaar geleden. Steun2 is niets anders dan het niveau na een correctie op basis van twee derde vanaf de top. %Steun2 is niets anders dan hoeveel procent de koers is verwijderd van Steun2.

Het (%Steun2) geeft in feite ook aan hoe sterk bepaalde aandelenkoersen nog kunnen dalen. Een flink stuk boven de steun liggen Aegon, ArcelorMittal, ASMI, KPN, NN en Shell. De uitkomt geeft ook aan dat JET, Philips, Prosus en Unilever op vrijwel het laagste niveau staan in 2 ½ jaar. Dat zijn interessante herstelkandidaten. Leuk voor traders om op in te spelen.

