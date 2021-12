4 vragen over Azië

De besluiten van Aziatische beleidsmakers zullen in 2022 allesbepalend zijn, zowel voor de economische groei, als voor het oplossen van structurele problemen in de toeleveringsketens. Mike Shiao, Chief Investment Officer, Asia ex Japan bij Invesco, deelt de vier vragen die volgend jaar zijn strategie zullen bepalen.

Verandert er iets in de covid-strategie?

“De vaccinatiegraad in Azië ligt boven het wereldgemiddelde. In rijkere economieën zoals Singapore, Zuid-Korea en China is meer dan 70% van de bevolking volledig gevaccineerd. Ook in Vietnam, Taiwan, India en de rest van de ASEAN neemt de vaccinatiegraad toe. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zal, ongeacht de aanpak in verschillende landen, waarschijnlijk globaal genomen onder de wereldwijde trends blijven. Het lokale beleid zal echter wel de lokale economieën beïnvloeden.

Momenteel zijn er geen tekenen dat China, inclusief Hongkong, zijn zero-covid-strategie opgeeft. De aanhoudende, strenge regels in het land zullen de groei in 2022 waarschijnlijk vertragen, zoals dat ook afgelopen zomer het geval was. In andere markten is er meer bereidheid voor een minder streng coronabeleid, en dat stuwt in de richting van snellere groei.”

Wat doen de centrale banken in Azië?

“Inflatie is altijd een monetair fenomeen. Van december 2019 tot augustus 2021 is de geldhoeveelheid in de VS, gemeten door M2, met $ 5.500 miljard gegroeid. Dat is een stijging van maar liefst 35,7%. Dit geldoverschot zal de komende twee tot drie jaar de reële groei aanwakkeren en eerder voor aanhoudende dan voor voorbijgaande inflatie zorgen.

Door de beleidsrente in augustus te verhogen, is Zuid-Korea het eerste Aziatische land dat zijn beleid normaliseert. De verwachting is dat andere centrale banken dit voorbeeld zullen volgen. De geldgroei in grote Aziatische economieën zoals China is gematigder gebleven dan in de VS.

De inflatie in deze economieën zal geen plotselinge spurt kennen zoals in de VS, waardoor het soepele beleid langer kan aanhouden. Bovendien zal de vraag naar beleggingen in Amerikaanse dollar wellicht niet zo sterk zijn als in 2013. Dat komt door de renteverschillen en de groeimogelijkheden in Azië dankzij de verbeterde macrostabiliteit.”

Komen er verschuivingen in de regionale toeleveringsketens?

“Nu China steeds hoger in de waardeketen komt, hebben landen als Vietnam, Thailand en Maleisië zich de afgelopen jaren ontpopt tot belangrijke spelers in de wereldwijde toeleveringsketens. Door aanhoudende covid-uitbraken worden de bedrijfsactiviteiten in deze landen verstoord. Reden waarom beleggers zich zorgen maken over een mogelijk toekomstige herschikking van de regionale bevoorradingsketen.

Maar Azië blijft als belangrijke productiehub veel voordelen bieden dankzij de overvloedige en kwalitatief hoogstaande arbeidskrachten, de verbeterende infrastructuur en de hervormingsgezinde regeringen. Zelfs in China, waar de kosten van zakendoen stijgen, blijft de meerderheid van de buitenlandse bedrijven liever aanwezig. Niet alleen vanwege de mogelijkheid om de groeiende binnenlandse markt te kunnen bedienen, maar ook vanwege het vertrouwen in de ecosystemen van de toeleveringsketen.

Door covid werd het belang van diversificatie weer eens benadrukt: het is gevaarlijk afhankelijk te zijn van één locatie. Met zijn diverse demografische kenmerken, geografie en cultuur, blijft Azië bedrijven uiteenlopende mogelijkheden bieden. Reshoring zal daarom eerder beperkt blijven.”

Hoe pakt Azië duurzaamheid aan?

“Op het vlak van duurzaamheid staat Azië voor heel wat uitdagingen. Drie van de vijf grootste uitstoters van broeikasgassen komen uit Azië: China, India en Indonesië. Ondertussen zorgt de ongelijkheid in de verschillende landen voor sociale onrust en wordt het gebrek aan deugdelijk bestuur door internationale beleggers vaak aangehaald als een belangrijke factor om voorzichtig te zijn met Aziatische posities.

Een duurzame toekomst is belangrijk voor Azië. Beleidsmakers spannen zich in om evenwicht in de economie te verbeteren. In China bijvoorbeeld, is gemeenschappelijke welvaart het overkoepelende concept om zowel een kwalitatieve groei, sociaal welzijn als duurzaamheid te bevorderen.

In Singapore moet het Green Plan, dat in 2021 is gelanceerd, de nationale agenda voor duurzame ontwikkeling vooruithelpen. Deze inspanningen zullen uiteindelijk leiden tot een sterke regionale economie en toenemende kansen voor beleggers. Hierdoor zal de aantrekkingskracht en de instroom in de assetklassen alleen maar toenemen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16831 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht