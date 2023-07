40% wil met vervroegd pensioen

Een groot deel van de Nederlanders is van plan al voor hun 65e met pensioen te gaan: dit geldt voor bijna 4 op de 10 mensen die op dit moment nog werken. Voor zzp’ers en ondernemers is dit procentueel zelfs nog flink hoger. Ongeveer een derde van alle mensen legt momenteel geldt opzij om hun vervroegde pensioen te kunnen bekostigen. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.

Van alle ondervraagden zegt om precies te zijn 37 procent te verwachten voor hun 65e te stoppen met werken. Van deze groep is 14 procentpunt van plan zelfs al aan hun pensioen te beginnen voor ze 60 zijn. Er zijn opmerkelijke verschillen waarneembaar tussen verschillende groepen werkenden. Zzp’ers/ondernemers zeggen bijvoorbeeld veel vaker vroeger met pensioen te gaan, dan mensen in loondienst. Bij de zzp’ers/ondernemers is dit 47 procent tegen 37 procent van de werknemers.

Mensen die verwachten door te werken als ze de AOW-gerechtigde leeftijd al ruimschoots hebben bereikt, zijn er ook: 11 procent zegt ervan uit te gaan dat ze als 70-plusser nog aan het werk zijn. Een heel klein deel, namelijk 1 procent, denkt zelfs nog niet met pensioen te gaan als ze de 75 jaar al zijn gepasseerd, met nog wel een opvallend verschil tussen mensen in loondienst (1 procent) en zzp’ers/ondernemers (4 procent).

AOW

Het is alweer tien jaar geleden dat de vaste AOW-leeftijd van 65 jaar werd losgelaten en sindsdien gaat deze in stappen omhoog, met de levensverwachting als maatstaf. Momenteel kunnen mensen, afhankelijk van het geboortejaar, tussen hun 67e en 70e aanspraak maken op een AOW-uitkering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het grootste deel van de ondervraagden denkt dat ze tussen hun 65e en 70e met pensioen zullen gaan: 52 procent.

“Als iedereen de daad bij het woord voegt en inderdaad 37 procent van de Nederlanders die nu werken, in de toekomst al voor hun 65e met pensioen gaat, dan vormt dat zacht gezegd een flinke uitdaging. Want 65 jaar is inmiddels een leeftijd waarop de meeste mensen nog een paar jaar door moeten werken, voor ze aanspraak kunnen maken op AOW. Dit betekent dat diegenen die dat van plan zijn, fors wat financiële reserves beschikbaar moeten hebben”, zegt Joost Tieland, directeur bij Brand New Day.

Eenderde zet actief geld opzij om vervroegd met pensioen te gaan

Eerder stoppen met werken is niet altijd financieel haalbaar, zeker niet wanneer iemand tijdens het werkende leven nooit extra geld opzij heeft gezet. Op dit moment spaart of belegt 32 procent van de werkende Nederlanders, met als doel om eventueel vroeger te kunnen stoppen met werken. Zzp’ers/ondernemers leggen vaker geld opzij voor dit doel dan mensen in loondienst: 39 om 31 procent.

