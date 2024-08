Het stormt op de beurzen

De financiële markten zijn getroffen door ‘een perfecte storm’. De verrassende renteverhoging van de Bank van Japan vorige week, samen met een zwak Amerikaans banenrapport, hebben de uitverkoop op veel markten op gang gebracht. Langetermijnbeleggers moeten in deze omstandigheden kalm blijven, stelt Peter Garnry, hoofdbeleggingsstrateeg bij Saxo.

“Hoewel de laatste paar handelssessies volatiel waren en grote dalingen lieten zien, is het belangrijk om kalm te blijven. Langetermijnbeleggers moeten niet overdreven reageren op de recente volatiliteit, maar in plaats daarvan beoordelen of de portefeuille het juiste niveau van diversificatie heeft. De recente uitverkoop zal in ieder geval veel interessante kansen in aandelen creëren”, zegt Garny.

Volgens Garnry vragen beleggers zich twee dingen af: kan de AI-hausse aanhouden en komt de economie in een recessie?

Garnry meent dat er geen duidelijk antwoord is op de vraag of er een recessie komt, omdat de economie complex is. “We hebben het altijd over de waarschijnlijkheid van een recessie totdat die er is. De meest optimistische economen hebben hun kans op een recessie in de VS verhoogd naar 25%, terwijl de meer pessimistische economen op 50% zitten en sommigen er zelfs zeker van zijn dat die er al is. Wij zijn van mening dat er een kans van 33% is op een recessie. Er zijn nog steeds te veel economische indicatoren die niet aansluiten bij een naderende recessie.”

“Wat betreft de AI-hausse: AI-gerelateerde aandelen waren de hele maand juli zwak en de zwakte is versneld omdat de grote Amerikaanse technologiebedrijven aanzienlijke stijgingen in AI-investeringen hebben gemeld. Dit heeft beleggers doen twijfelen of technologiebedrijven hun AI-investeringen kunnen terugverdienen.”

“Super Micro Computer, een belangrijk bedrijf in het AI-ecosysteem, zal dinsdag de winstcijfers bekendmaken en deze publicatie kan cruciaal zijn voor het AI-sentiment. Wij zijn van mening dat AI voor een aantal belangrijke uitdagingen staat en dat beleggers hun blootstelling aan dit thema moeten verminderen”, aldus Garnry.

Grondstoffen

Ole Hansen, grondstoffenexpert bij Saxo, ziet door de crisis op de financiële markten vooral aardgas, ruwe olie en een metaal als koper dalen. “In grondstoffen zien we momenteel dat groei-afhankelijke grondstoffen als energie tot industriële metalen tegenslag ondervinden vanwege de vooruitzichten van een zwakkere economische groei. Niet alleen in China maar ook steeds meer in de VS, waar het risico op een recessie momenteel toeneemt.”

“Ruwe olie en Amerikaanse aardgasfutures leiden momenteel de inzinking, waarbij zorgen over de vraag de spanningen in het Midden-Oosten tegengaan. Handelaren hebben hun aandacht gericht op een mogelijke vergeldingsaanval van Iran op Israël. De daling van Brent olie kan OPEC+ er echter toe dwingen om hun geplande productieverhoging in oktober te staken, een stap die in dit stadium nodig kan zijn om de prijzen te stabiliseren. We behouden een over het algemeen positief beeld van goud als diversifiërende afdekking tegen onrust elders”, aldus Hansen.

Obligaties

Althea Spinozzi, hoofd Vastrentende Waarden Strategie van Saxo, ziet dat obligaties momenteel fungeren als buffer tegen een beurscrash.

“De belangrijkste les van de recente uitverkoop op de markt is dat obligaties nu fungeren als een afdekking tegen de wijdverbreide aandelenuitverkoop. Hoewel de rendementen de grote marktdalingen niet volledig zullen compenseren, contrasteren de prestaties van de activa deze maand sterk met een jaar geleden, toen zowel aandelen als obligaties tegelijkertijd daalden”, meent Spinozzi.

“Sinds de vergadering van de Federal Reserve afgelopen woensdag is het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties met 36 basispunten gedaald, terwijl het rendement op 2-jarige staatsobligaties met 53 basispunten is gedaald tot 3,8%. Deze verschuiving resulteerde in winsten van respectievelijk 2,8% en 1% binnen slechts een paar dagen. Daarentegen zijn de S&P 500 en de Nasdaq met respectievelijk 2,41% en 4% gedaald sinds de vergadering van de FOMC.”

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

