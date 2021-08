5 mooiste AEX-aandelen om in te traden

Wat zijn mooie aandelen om in te traden. We kijken naar de AEX-aandelen.

Traders moeten het hebben van de beweging. Hoe groter het verschil is tussen hoog en laag, hoe kansrijker is voor een trader. We kijken naar de Hi/Lo-indicator. Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. Het is niets anders dan de hoogste koers gedeeld door de laagste gedurende het afgelopen jaar. Hoe hoger de uitkomst, hoe volatieler het aandeel is. AEX-aandelen met een ratio van meer dan 3 zijn: ArcelorMittal en Signify. Een ratio van 2-3 hebben Adyen, Aegon, ASML, ASMI, Besi, ING en Unibail-Rodamco.

Wij hebben een lichte voorkeur voor ArcelorMittal, ASML, ING en Unibail-Rodamco. Philips voegen we daar aan toe, omdat de koers maar liefst 32% is verwijderd van de hoogste koers.

Naam KRS Change % K/W Earn.Yield Bèta Year High Year low Hi/Lo % naar Hi Adyen NV (XAMS:ADYEN) 2 766.00 2.3% 211.82 0.5 #FIELD! 2 766.00 1 276.50 2.17 0.00 Aegon NV (XAMS:AGN) 4.18 0.7% 8.31 12.0 1.75 4.31 1.99 2.17 3.11 Akzo Nobel NV (XAMS:AKZA) 104.15 0.5% 22.61 4.4 0.98 108.45 80.74 1.34 4.13 ArcelorMittal SA (XAMS:MT) 29.21 2.7% 5.43 18.4 2.01 30.88 9.77 3.16 5.72 ASM International NV (XAMS:ASM) 319.10 0.1% 42.18 2.4 1.50 324.80 112.15 2.90 1.79 ASML Holding NV (XNAS:ASML) 805.61 -0.7% 57.83 1.7 1.04 807.71 343.25 2.35 0.26 ASR Nederland NV (XAMS:ASRNL) 37.84 1.0% 8.55 11.7 1.36 38.85 25.33 1.53 2.67 BE Semiconductor Industries NV (XAMS:BESI) 73.66 1.2% 25.77 3.9 1.40 79.52 33.67 2.36 7.96 Heineken NV (XAMS:HEIA) 93.28 -0.3% 47.71 2.1 0.81 103.80 74.26 1.40 11.28 IMCD NV (XAMS:IMCD) 163.20 0.2% 56.51 1.8 1.02 167.60 87.36 1.92 2.70 ING Groep NV (XAMS:INGA) 11.50 0.6% 11.23 8.9 2.17 11.80 5.65 2.09 2.57 Just Eat Takeaway.com NV (XAMS:TKWY) 81.21 1.9% #FIELD! #FIELD! 0.10 110.65 65.46 1.69 36.25 Koninklijke Ahold Delhaize NV (XAMS:AD) 28.90 -0.5% 26.18 3.8 0.46 29.12 21.50 1.35 0.76 Koninklijke KPN NV (XAMS:KPN) 2.74 -0.9% 9.50 10.5 0.54 2.98 1.99 1.50 8.96 Koninklijke Philips NV (XAMS:PHIA) 38.59 0.6% 36.59 2.7 0.92 50.98 37.04 1.38 32.11 NN Group NV (XAMS:NN) 44.63 1.2% 5.13 19.5 1.12 45.86 28.92 1.59 2.76 Prosus NV (XAMS:PRX) 70.94 3.8% 17.48 5.7 #FIELD! 110.00 65.71 1.67 55.06 Randstad NV (XAMS:RAND) 61.66 0.1% 17.86 5.6 1.40 66.86 41.35 1.62 8.43 RELX PLC (XNYS:RELX) 30.03 -0.3% 31.51 3.2 0.71 30.65 19.52 1.57 2.06 Royal DSM N.V. (XAMS:DSM) 181.70 0.4% 51.52 1.9 0.69 183.10 131.55 1.39 0.77 ROYAL DUTCH SHELL PLC (XAMS:RDSA) 16.85 0.5% 27.81 3.6 1.29 18.69 9.86 1.90 10.92 Signify NV (XFRA:G14) 47.44 0.7% 16.53 6.0 1.26 54.36 14.19 3.83 14.59 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT (XAMS:URW) 72.81 1.2% #FIELD! #FIELD! #FIELD! 85.65 29.08 2.95 17.63 UNILEVER PLC (XAMS:UNA) 47.65 -0.9% 23.26 4.3 0.36 53.66 43.00 1.25 12.61 Wolters Kluwer NV (XAMS:WKL) 97.00 0.3% 35.90 2.8 0.48 97.66 63.88 1.53 0.68

Het overzicht is gebaseerd op door Refinitiv aangeleverde data die met Excel automatisch kan worden ingelezen via het menu Gegevens. Let op dat het toetsenbord op Nederlands-Internationaal staat. #Field! betekent dat geen gegevens beschikbaar zijn.

