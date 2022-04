5 nieuwe crypto-ETN’s van VanEck

ETF-aanbieder VanEck noteert morgen 5 nieuwe crypto-ETN’s op de Deutsche Börse Xetra. Dit zal de eerste beursnotering zijn van Algorand, Terra, FTX Token, Avalanche en Polygon ETN’s op Xetra. Avalanche en Polygon ETN’s waren al op Six Swiss Exchange genoteerd. VanEck maakt daarmee de toekomstmarkt van digitale assets nog beter toegankelijk voor Europese beleggers.

VanEck biedt al langer beursgenoteerde producten voor Bitcoin, Ethereum en andere cryptovaluta’s aan. Inmiddels biedt VanEck elf ETN’s op verschillende cryptovaluta’s aan, inclusief een multi-crypto ETN die belegt in een aantal van de grootste cryptovaluta. VanEck breidt zo haar pioniersrol voor innovatieve en toekomstgerichte beleggingsoplossingen verder uit.

VanEck is in 2020 al begonnen met een volledig gedekte ETN voor Bitcoin. “Als marktleider in de cryptomarkt blijft de Bitcoin-ETN een kernonderdeel van ons productaanbod. Maar jongere cryptoplatforms bieden nu vele voordelen, zoals lagere transactiekosten of snellere processen“, constateert Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europe. “Bovendien zijn cryptovaluta’s een goede manier om de eigen portfolio te diversifiëren vanwege de geringe correlatie met andere beleggingscategorieën”, legt Martijn Rozemuller verder uit. “De markt is echter in beweging: er zijn ondertussen meer dan 10.000 verschillende cryptovaluta’s en niemand weet welke netwerken over tien jaar het belangrijkst zullen zijn.“

Meest kostenefficiënte ETN-oplossingen

Met de vijf ETN’s kunnen beleggers beursgenoteerd blootstelling krijgen aan de koersontwikkeling van cryptovaluta’s, zonder deze direct te hoeven kopen. Met totale kosten van 1,5 procent biedt VanEck momenteel de oplossingen met de laagste kosten op de markt. De selectie is gebaseerd op zeven criteria: Toepassingsmogelijkheden, functionaliteit, aantal transacties, beschikbaarheid op beurzen, bewezen staat van dienst, ontwikkelingsteam en marktkapitalisatie. Voor de nieuwe ETN’s heeft VanEck gekozen voor de drie netwerken Algorand, Terra en FTX Token:

Algorand is een schaalbaar, gedecentraliseerd en transparant platform voor digitale valuta’s en smart contracts. Het platform, met zijn ALGO token, is de eerste in zijn soort dat het unieke Pure-Proof-of-Stake-mechanisme (Pure PoS of PPoS) gebruikt om transacties zo snel mogelijk te valideren. In tegenstelling tot andere PoS-modellen is er geen risico dat gestakete middelen van validatoren of gebruikers worden gekort door slashing. Echter, malafide deelnemers worden gekort op hun staking beloning. Algorand, opgericht door MIT-professor en Turing Award-winnaar Silvio Micali, voltooit blocks binnen enkele seconden en is ontworpen om transacties direct af te ronden. De Algorand Foundation, een non-profitorganisatie gevestigd in Singapore, streeft het ambitieuze doel na om alle technische obstakels uit de weg te ruimen die de economische doorbraak van blockchaintechnologie in de weg staan.

met de „LUNA“-token als eigen cryptovaluta is het toonaangevende gedecentraliseerde en open-source blockchain protocol voor betaaloplossingen. Met een combinatie van open-markt arbitrage algoritmes en gedecentraliseerde Oracle-stemmen genereert het stablecoins die consequent de prijs van elke fiatvaluta kunnen volgen. Gebruikers kunnen Terra-stablecoins direct uitgeven, sparen, verhandelen of ruilen, allemaal op de Terra-blockchain. De eigenaar van de LUNA-token heeft recht op medezeggenschap en ontvangt bonussen voor het inzetten van stablecoins. Terra bestaat sinds 2018. De Koreaan Do Kwon is mede-oprichter en CEO van Terraform Labs. Het is zijn doel om met het Terra-blockchainecosysteem een volledig nieuw financieel systeem op te bouwen. De FTX token (“FTT”) is sinds juli 2019 de “utility” – token van het handelsplatform FTX. Het is beschikbaar voor staking en biedt eigenaren aantrekkelijke voordelen en kortingen. Dit geeft FTT-gebruikers inspraak in nieuwe ontwikkelingen en afstemmingen rond de FTX-handelsbeurs, die sinds april 2019 bestaat. Tot de achterban behoort Alameda Research, een van de grootste crypto-handelshuizen ter wereld met een dagelijks handelsvolume van tussen de 600 miljoen en één miljard Amerikaanse dollar. De FTX-beurs richt zich op de handel in cryptovaluta-derivaten en creëert zo een platform door handelaren en voor handelaren. FTX ontwikkelt zich snel, heeft in het bijzonder naam gemaakt door in een razend tempo nieuwe functies toe te voegen en laat zo de concurrentie steeds verder achter zich. Bovendien heeft FTX al meer liquiditeit dan enige andere termijnbeurs in de cryptobranche.

