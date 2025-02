5 redenen waarom crypto’s het goed gaan doen in 2025

Bitcoin en ethereum zullen ook in 2025 verder stijgen. Ashley Oerth, strateeg bij vermogensbeheerder Invesco, ziet vijf redenen waarom crypto’s opnieuw records gaan breken.

1. Cryptovriendelijke Amerikaanse beleidsmakers

“Donald Trump heeft een reeks cryptovriendelijke beleidsmaatregelen aangekondigd, waaronder zijn wens voor een strategische bitcoinreserve en de aanstelling van cryptovriendelijke beleidsmakers bij de Securities Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de twee belangrijkste Amerikaanse regelgevers voor crypto’s”, aldus Oerth. Dit verschilt ten opzichte van de aanpak van Biden, die over het algemeen vijandiger stond tegenover cryptohandel.

2. Beleggen in crypto’s wordt eenvoudiger

Afgelopen jaar was de lancering van spot bitcoin ETF’s in de VS een groot succes. Oerth verwacht dat meer landen in 2025 spot ETF’s zullen toestaan aan een bredere groep beleggers. Bovendien worden crypto’s toegankelijker via ETF-producten. Een toename van het aantal producten zal een positief effect hebben op de cryptoprijzen.

3. Veranderende houding van beleggers

Met het groeien van de marktwaarde verandert ook de houding van beleggers tegenover de grootste crypto’s. Zo was de lancering van de spot bitcoin ETF’s in de VS in 2024 een belangrijk moment, omdat het voor beleggers makkelijker werd om via de grootste kapitaalmarkt ter wereld toegang te krijgen tot het segment. Sinds januari 2024 stroomde er $34,5 miljard in de spot bitcoin ETF’s.

4. Gunstige marktomstandigheden

Oerth stelt dat 2025 door de lagere rentes in de VS, de eurozone, het VK en andere grote economieën een risk-on jaar kan worden op de wereldwijde markten. “De vooruitzichten zijn gunstig voor de cyclisch georiënteerde delen van de markt. Dit is ideaal voor crypto’s, omdat ze buitensporig worden beïnvloed door macro-omstandigheden.”

5. Tokenisatie

Het huidige financiële systeem kan volgens Oerth een aantal voordelen realiseren door tokenisatie. Het groeiend gebruik van deze vorm van encryptie voor blockchain verkleint het tegenpartijrisico, versnelt betaling en afwikkeling, en vergroot het gemak voor beleggers. Ook hebben centrale banken in de afgelopen vijf jaar proefprojecten gedraaid voor digitale valuta en tokenisering van beleggingstitels, waaronder tokenised money market funds, tokenised bonds en tokenised private markets offerings. “Zo is de Britse overheid van plan om in de komende twee jaar de eerste tokenised gilts uit te geven. Verder is de Europese Centrale Bank bezig met de lancering van de digitale euro, die naar verwachting het gebruik van tokens gaat vergemakkelijken. Wanneer de toepassing van deze technologie toeneemt, verwachten we dat crypto’s hiervan zullen profiteren”, aldus Oerth.

Geschreven door: Eddy Schekman



