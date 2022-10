5 sterren voor 4 fondsen abrdn

21 fondsen van abrdn zijn bekroond met ‘Green Stars’ voor het bereiken van belangrijke milieu- en sociale doelstellingen met de gebouwen die het bezit.

De ‘Green Stars’ zijn toebedeeld door de 2022 Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Real Estate Assessment. GRESB is uitgegroeid tot de grootste ESG-benchmark voor vastgoed- en infrastructuurbeleggingen wereldwijd.

Vier abrdn-fondsen, waaronder het Aberdeen European Balanced Property Fund en het Aberdeen Property Nordic Fund 1 SICAV-FIS, kregen de Five Star-status, en behoren daarmee tot de top 20% binnen hun peer group. Daarnaast behaalden vijf fondsen, waaronder het European Balanced Property Fund, de eerste plaats in hun peer group, voor het realiseren van de hoogste duurzaamheidsprestaties in hun sector.

GRESB-beoordelingen en benchmarks worden gebruikt om ESG-prestaties te toetsen in een gestandaardiseerd, wereldwijd erkend kader. De beoordelingen zijn gebaseerd op wat beleggers en de sector beschouwen als wezenlijke kwesties als het gaat om duurzaamheidsprestaties van vastgoedbeleggingen. Deze criteria zijn gebaseerd op internationale rapportagekaders, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, de SDG’s van de VN en regio- en landspecifieke richtlijnen en voorschriften. GRESB meet de duurzaamheidsprestaties van een fonds en kent sterren toe voor best practices.

"We hebben in de vastgoedsector een enorme verantwoordelijkheid om de milieu-impact van onze gebouwen te verminderen. Wij hebben ook een fiduciaire verantwoordelijkheid tegenover beleggers die duurzaam willen beleggen. Het gaat erom op de juiste manier invloed uit te oefenen – het juiste doen voor de samenleving en tegelijkertijd een langetermijnrendement behalen. De resultaten die we hebben behaald en de erkenning van GRESB laten duidelijk de veranderende aard van real assets en onze inzet voor ESG zien", aldus Neil Slater, Global Head of Real Assets.

"We zijn erg trots op deze prestatie, vooral met een vastgoedportefeuille van deze aard met meerdere regio’s, belanghebbenden en soorten activa", zegt Gert-Jan Kapiteyn, fondsbeheerder van het European Balanced Property Fund. "We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het fonds een uitgebreide ESG-strategie heeft en hebben deze de afgelopen 10 jaar in praktijk gebracht. We zijn blij dat dit opnieuw is erkend."

