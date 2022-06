5 Tips van Martine Hafkamp

Welke aandelen hebben een streepje voor en zijn daardoor extra kansrijk? We vroegen het Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.

Equinor

Een Noorse multinational actief in de olie- en gaswinning. De op-één-na-grootste aanbieder van aardgas in Europa na het Russische Gazprom. Als Europa van die laatste straks geen gas meer wil afnemen, bij wie zou het dan aankloppen? Sowieso zal het concern van de hoge olie- en gasprijzen profiteren. Daarnaast heeft het bedrijf één van de grootste windmolen portefeuilles van Europa. Onder de globale energiebedrijven geldt het als ‘de groenste’. De carbon footprint is minder dan de helft van het gemiddelde in de industrie. De sterke Noorse kroon helpt mee aan een mooi rendement, evenals het dividend.

ASML

Wereldwijd zijn chips niet aan te slepen. Niet alleen worden door de technologische ontwikkelingen steeds meer chips in steeds meer producten verwerkt, maar door de toenemende geopolitieke spanningen willen ook nog eens veel overheden die chips in eigen land laten fabriceren. ASML maakt de meest geavanceerde chipmachines ter wereld en hebben met hun EUV machines zelfs een monopolie. Uitbreiding van de productiecapaciteit zal waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar worden aangekondigd, waardoor de omzet en winst vanaf 2025 significant kan stijgen bovenop de nu al voorziene groei.

Volkswagen

VW noteert tegen een k/w alsof het bedrijf in surseance is, terwijl het recordwinsten maakt! Natuurlijk heeft VW last van het stilleggen van productielijnen door een tekort aan chips en kabelbomen, maar daar weet VW goed mee om te gaan. De elektrificatie van het wagenpark neemt stevige vormen aan en VW doet duidelijk mee. Er zijn overnames gedaan om zeker te zijn van leveringen van batterijen en aanverwant spul. VW zou veel meer auto’s kunnen verkopen dan nu gefabriceerd kunnen worden. De keuze om de macht te delegeren naar de diverse merken lijkt een juiste en zorgt voor flexibiliteit.

ABB

De trend ‘reshoring’ zal in alle hevigheid losbarsten. Veel producenten hebben tijdens de coronapandemie gemerkt dat het hebben van een productielocatie ver weg niet ideaal is. Dit betekent dat er veel nieuwe fabrieken gebouwd/gerenoveerd zullen worden die moeten voldoen aan de huidige ESG-normen. Hiervoor is ABB de aangewezen partner. Daarnaast koopt ABB aandelen terug wat gunstig is voor de winst per aandeel. Het dividendrendement is aantrekkelijk en de recente plannen om de e-mobility divisie (laadpalen) naar de beurs te brengen zorgt voor nog veel meer cash die deels naar de aandeelhouder zal vloeien.

Alphabet

Wie van het internet gebruik maakt, ontkomt haast niet aan één van de diensten van Google. De zoekmachine Google Search alleen al is goed voor meer dan 85% van alle wereldwijde zoekopdrachten. Ook maken heel veel mensen gebruik van Google Chrome browser, Gmail, Google Maps, Google Play, Google Cloud, Android en YouTube. De omzet van YouTube is inmiddels groter dan die van Netflix. Met 23% meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar groeide Alphabet ondanks concurrentie van TikTok, in het eerste kwartaal stevig door. De omzet van Google Cloud pluste met 44% en het einde lijkt nog niet in zicht.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

