6 tips voor beginnende beleggers

De Covid-19-pandemie heeft een ongekende economische schok teweeggebracht. De pandemie leidde ook tot de snelste bear market ooit in aandelen, gevolgd door de snelste opleving. Als deze achtbaanrit je onrustig maakt, is het een goed idee om de verdeling van aandelen en obligaties in je portefeuille onder de loep te nemen, stelt Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij vermogensbeheerder Vanguard.

Met de zomer in het vooruitzicht en een heropening van de economie zullen veel beleggers ervoor willen zorgen dat hun financiën in 2021 in balans zijn. Hier zijn zes tips die extra gemoedsrust geven:

1. Spaar meer. Als je in de gelukkige positie verkeert dat je meer geld opzij kunt zetten, tellen alle kleine bedragen. Investeer €100 per maand en na 30 jaar zou dat bijna €82.0003 waard kunnen zijn. Het rente-op-rente effect wordt wel eens beschreven als het achtste wereldwonder. Laat dit voor je werken door eerder meer te sparen.

2. Vereenvoudig. Niets kan ooit te simpel zijn. Zet je beleggingen op een rijtje. Op deze manier heb je meer overzicht en meer inzicht in je rendement. Dat zorgt weer voor meer controle over kosten en lasten.

3. Verlaag de kosten. Vergelijk de cijfers van de lopende kosten (OCF’s) die alle fondsen weergeven, maar onthoudt dat er extra verborgen kosten kunnen zijn, zoals transactiekosten en platformkosten. Deze tellen op en verminderen je rendement. Leveren de fondsen waarin je belegt wat je nodig hebt, met een risiconiveau waarmee je je op je gemak voelt? Zo ja, dan is het goed. Zo niet, dan is het misschien tijd om te overwegen om over te stappen naar een ander platform. Hoge kosten vormen een belemmering voor goede beleggingsresultaten.

4. Maak een plan. Wees gefocust, zorg voor duidelijke belegingsdoelen. Een plan helpt om inzicht te krijgen in wat je wilt bereiken en herinnert je eraan dat beleggen uiteindelijk gaat over het bereiken van je ambities en levensdoelen. Maak je plan persoonlijk.

5. Wees eerlijk. Begrijp je je investeringen echt? Postzegels, wijn, hedgefondsen, cryptomunten…Ben je echt een expert op een van deze gebieden, dan is een bescheiden privécollectie wellicht op zijn plaats, anders waarschijnlijk niet.

6. Niets is zo moeilijk als het lijkt. Veel mensen stellen beleggen uit om redenen die gemakkelijk kunnen worden verholpen. Kleine handelingen kunnen een groot verschil maken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16004 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht