Welke aandelen doen het goed tijdens een recessie?

Nu de kans op een recessie toeneemt, loont het om terug te blikken op de recessies van 2008 en 2020. Welke aandelen waren niet alleen defensief, maar verdienden ook echt geld? Minder geld verliezen is één ding, rendement halen in een recessie is een ander. De Visie van Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist eToro.

De sectoren die eruit springen zijn discounters in de detailhandel, doe-het-zelf-zaken, autoherstelbedrijven en de gezondheidszorg. Ze deden het in eerdere recessies goed en doen het ook nu weer goed. De sterke staat van dienst blijkt uit de grafiek. In ons onderzoek maken we gebruik van Amerikaanse voorbeelden. Er zijn zeker vergelijkbare voorbeelden te vinden in andere markten.

Winnaars

In de Verenigde Staten zijn de winnaars tijdens een recessie te vinden onder de discount-winkels zoals Walmart, Ross Stores en Dollar Tree. Ook kiezen consumenten vaker voor fastfoodketens zoals McDonalds om geld te besparen. Doe-het-zelf-zaken zoals Home Depot en Lowe’s en autoherstelbedrijven als Autozone en O’Reilly doen tijdens een recessie goede zaken. Ook aandelen in de sector gezondheidszorg/biotechnologie zijn goed vertegenwoordigd, omdat de prijzen van hun producten niet afhankelijk zijn van de economie: Abbott, Amgen en Vertex. Ook Hasbro (huishoudelijke artikelen), Hershey (snoep), H&R Block en HRB (belastingadvies, meer uit je geld halen) en 2U (opleidingen) doen het relatief goed.

Index

Het analistenteam van eToro heeft een eenvoudige index samengesteld van 15 representatieve Amerikaanse aandelen die in onze visie het meest recessiebestendig zijn (zie grafiek). De index presteerde duidelijk beter dan de brede S&P 500 index tijdens de financiële crisis van 2008 en tijdens de correctie van dit jaar tot nu toe. Gedurende de kortdurende dip aan het begin van de coronacrisis in 2020 was het verschil minder groot.

Maar opvallend is ook de sterke prestatie van deze index op langere termijn. Gemeten vanaf de ‘vooravond’ van de financiële crisis in 2008 ging deze index maar liefst 10x over de kop, terwijl de S&P 500 index in dezelfde periode verdubbelde en de NASDAQ-100 index verviervoudigde.

