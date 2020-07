Aalberts biedt potentie

Aalberts eindigde vrijdag op 29,84 euro na een stijging van 1,50%.

Hoop op een economische opleving zal het aandeel goed doen. Wat dat betreft zijn de signalen in het voordeel van de haussiers.

Het aandeel is al boven de eerste weerstand gekomen. Hierdoor is ruimte voor een verdere stijging naar 35 euro. Fundamenteel is daar ruimte. Het aandeel noteert 14,4 keer de winst, 1,8 keer de boekwaarde en 1,1 keer de omzet. In een hoopgevende periode wordt ruim 1,5 keer de omzet voor het aandeel betaald.

