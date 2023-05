Aalberts geraakt door stagnerende duurzame bouw

Industriële bedrijven zijn gevoeliger voor de macro-economische ontwikkelingen dan technologiebedrijven en Aalberts is daar een voorbeeld van. Terwijl de problemen in de toeleveringsketens als gevolg van de coronapandemie nu wel zijn weggeëbd, ziet het bedrijf bij zijn grootste divisie, Eco-friendly Buildings, de nieuwbouw stagneren. Waarschijnlijk als gevolg van de hogere rente. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De trading update over het eerste kwartaal van 2023 ziet er goed uit. De omzet nam met 6,4% toe en het orderboek was 4% beter gevuld dan in dezelfde periode vorig jaar. Over de afdelingen Semicon Efficiency, Sustainable Transportation en Industrial Niches klinkt Aalberts positief, maar dit wordt niet nader gekwantificeerd. Alleen Eco-friendly Buildings, het grootste bedrijfsonderdeel (in 2022 goed voor 54% van de omzet) zag klanten minder bestellen omdat eerst de oude voorraden opgemaakt worden en minder nieuwbouwprojecten starten. Dat laatste past bij het tijdsbeeld: nieuwbouw is duurder door de hogere rente, terwijl banken voorzichtiger zijn met het verlenen van krediet, zeker in de vastgoedsector. Voor de tweede helft van het jaar verwacht Aalberts meters te kunnen maken in de semicon-tak door de combinatie met het Oostenrijkse KML dat vorig jaar werd overgenomen.

Goed gepositioneerd

Aalberts heeft zich door de jaren heen altijd goed gepositioneerd om in te spelen op nieuwe trends. Dat is ook nu het geval. De verduurzaming van gebouwen en transport staat nog in de kinderschoenen en is een thema voor zeker de komende tien jaar. Wereldwijde investeringen van meer dan $300 miljard in nieuwe semiconductorfabrieken bieden Aalberts de mogelijkheid om marktaandeel te winnen. Op dat terrein moet de Utrechtse onderneming wel goed omgaan met de nationale industriepolitiek die overal de kop op steekt. De omzet komt voor 83% uit Westerse economieën, waarbij Europa goed is voor 59% van de verkopen en Amerika voor 24%. In Europa heeft Aalberts geduchte concurrentie van bedrijven als het Duitse Siemens en het Franse Schneider Electric. Het historische track record geeft het vertrouwen dat Aalberts dit spel ook nu weer goed kan spelen.

Aalberts voor beleggers

Aalberts is een naam die niet vaak voorkomt op de lijst van meest populaire aandelen onder beleggers. Het bedrijf raakte wat uit zicht door de verwijdering uit de AEX Index in maart 2020 ten gunste van het hard groeiende technologiebedrijf ASM International. Sindsdien draait Aalberts mee boven in de Midkap-AMX en biedt daar goede waarde. De aandelen Aalberts noteren 14x de winst van 2022, wat duidelijk lager is dan de eerder genoemde concurrenten Siemens (21x) en Schneider Electric (25x). Het bedrijf is met een beurswaarde $4,5 miljard wel een heel stuk kleiner.

Recessieangst speelt op dit moment de kleinere bedrijven op de beurs meer parten dan de grotere. Aalberts heeft de pech dat dit vooral het grootste bedrijfsonderdeel raakt. Zodra de economie aan een nieuwe cyclus begint, mogelijk geholpen door renteverlagingen, kan het de moeite waard zijn dit aandeel in de gaten te houden.

De koers van het aandeel is vandaag hard onderuit gegaan met een verlies van 7,6% op 41,14 euro.

