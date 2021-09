Aalberts maakt schuiver. Wat komt?

Aalberts is 3,6% kwijtgeraakt op 52,64 euro. Het begin van een kentering?

Het komt wel vaker voor dat Aalberts een mooie schuiver maakt. Medio mei was nog sprake van een daling van 4,1%. Daarna is de koers met 15% gestegen tot het huidige niveau.

Toch moeten beleggers niet te snel denken dat we een herhaling van dat patroon zullen krijgen. Daarvoor zijn de markt- en charttechnische omstandigheden te verschillend.

Aalberts is fundamenteel geen extreem duur aandeel met een koers/winstverhouding van ruim 26. Daar staat tegenover dat het niet anders kan zijn dan dat de onderneming last heeft van de gestegen prijzen voor grondstoffen. Is dit een voorbode van een tempering van de guidance?

Charttechnisch heeft de RSI veel weg van wat we hebben gezien in 2013, 2015 en 2017. Het waren voorbodes van een correctie. Een RSI van meer dan 60 kan best enige tijd aanhouden, maar het is altijd een teken van een naderende omslag.

Weerstanden liggen op 43 en 33 euro als een kentering wordt ingezet.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

