Aalberts niet duur (+strangle)

Aalberts daalde gisteren met 2,36% naar een slot van 40,05 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds 10 mei. Het aandeel is hiermee negen van de laatste 12 dagen gedaald. De afgelopen week is het aandeel 6,67% gedaald.”

Het aandeel is niet duur met een koers/winst van 12,4 en een dividendrendement van 4,1%. Charttechnisch is het zwak dat de koers beneden de vorige lows is gekomen. Op 39 euro ligt een steun op basis van twee derde van de opgaande beweging die eind 2020 is ingezet.

Aalberts strangle voor wie in een sterke beweging gelooft (anders niet doen)

Chart Aalberts

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17435 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht