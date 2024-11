Aandeel van de Dag: Philips

Het aandeel Philips KON heeft de stijgende trend verbroken en heeft een krachtige neerwaartse reactie laten zien.

Investech: “Het is voorlopig moeilijk iets te zeggen over de toekomstige trendrichting. Heeft het koersdoel van 27,44 bereikt na de doorbraak van het rechthoek patroon. De koers is nu iets teruggevallen, maar het patroon voorspelt een verdere stijging. Het aandeel heeft steun rond 23,50 euro en weerstand rond 26,00 euro. Volume balance is negatief, dit is een bearish signaal voor de korte termijn. De RSI is oversold, toch kan het aandeel blijven dalen. Pas als de RSI weer stijgt is dit een koopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn. Aanbeveling: Zwakke koop.”

Het aandeel noteerde gisteren 23,52 euro.

