Aandelen blijven ook in 2022 het alternatief

Aandelen hebben een fantastisch jaar achter de rug met een rendement van 21%, na al buitengewone winsten in 2020. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank, op wat komt in 2022.

Het lijkt bijna onmogelijk gezien de snelst oplopende inflatie sinds het begin van de jaren tachtig, maar de lage nominale rente heeft ervoor gezorgd dat aandelen het enige alternatief zijn.

Het is altijd de moeite waard om even stil te staan bij het jaar dat bijna voorbij is. Als wij u eerder hadden verteld dat de S&P 500 in 2021 met 28% zou stijgen en de MSCI World met 21%, terwijl de kerninflatie in de VS bijna 5% bedroeg, de hoogste inflatie sinds het begin van de jaren tachtig, dan zou u het niet geloofd hebben. De sleutel om te begrijpen waarom aandelen ondanks de inflatiedruk hoger staan, is gelegen in de reactie van de obligatiemarkt op de stijgende inflatie.

De obligatiemarkt beschouwde, net als de Fed, de inflatie als van voorbijgaande aard. Maar zelfs nu de Fed van standpunt is veranderd en heeft gezegd dat de inflatie dieper geworteld en hardnekkiger is dan aanvankelijk werd gedacht, blijft de obligatiemarkt voorspellen dat de inflatie laag zal blijven.

Dit is gebaseerd op de hoge schuld-inkomensniveaus in vele delen van de wereld, de vergrijzing van de bevolking en de technologische vooruitgang, die alle de inflatoire krachten op langere termijn onderdrukken. Die hardnekkig lage nominale rente heeft een aanzienlijke reallocatie naar aandelen in gang heeft gezet.

Waarom zou je in obligaties beleggen als je kapitaal in reële termen wordt vernietigd? Je kunt net zo goed voor aandelen kiezen, ondanks de historisch hoge prijzen en waardering, omdat je dan tenminste je kapitaal kunt beschermen tegen de bijtende inflatie. Met andere woorden, TINA (There Is No Alternative) is nu 2022 nadert nog steeds springlevend op de financiële markten. Want zoals John Maynard Keynes en Warren Buffett beiden hebben opgemerkt, maar in een andere context, is inflatie de vijand van de kapitalistische economie en beleggers.

Winstbonanza dankzij recordstimulansen

De MSCI World Index is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 104% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Voor wie denkt dat dit slechts het reboundeffect is, moet opmerken dat de winsten in de eerste drie kwartalen van 2021 met 28% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Met andere woorden, de winstkracht van bedrijven die uit de pandemie komen, is buitengewoon geweest. Het is gedreven door de enorme losse monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen die op een gecombineerd niveau werken dat niet meer is voorgekomen sinds de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Wij denken nog steeds dat beleggers hun aandelenportefeuilles moeten blijven uitbalanceren om in 2022 beter bestand te zijn tegen hogere rentes en inflatie. Dit betekent onder meer dat ze een positie moeten opbouwen in de grondstoffensector, de financiële sector, halfgeleiders, logistiek en financiële dienstverleners, die profiteren van de hogere volatiliteit en ook kunnen fungeren als afdekking tegen verliezen in aandelenportefeuilles.

Groene transitie, India, China en verstedelijking

Ons aandelenmandje voor groene transformatie is dit jaar met 6% gedaald, waarmee het iets inlevert van de enorme winsten van 2020. Gedreven door een belangrijk doorbraakjaar voor de productie van elektrische voertuigen zullen de duurzame transitieaandelen volgend jaar sterk terugkomen.

Dit heeft gevolgen voor de inflatie. De duurzame transitie (elektrische voertuigen, zonne- en windenergie, energieopslag en waterstofproductie) zal een opwaartse druk blijven uitoefenen op de prijzen van veel belangrijke metalen.

India lijkt het volgende China te worden, gezien de groei, investeringen in infrastructuur, markthervormingen, beursintroducties van technologie en daaruit voortvloeiende rendementen voor aandeelhouders, en verstedelijking. De Indiase beurs vormde de afgelopen twintig jaar één van de beste aandelenmarkten, met een winstgroei van 10% op jaarbasis.

Wij denken dat deze trend zich de komende tien jaar zal voortzetten met buitengewone rendementen voor beleggers. Maar de enorme groei en verstedelijking van India zullen gelijktijdig plaatsvinden met de groene transitie en ook bijdragen aan de wereldwijde inflatie door de prijsstijgingen van grondstoffen.

Geschreven door: Eddy Schekman



