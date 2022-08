Aandelen die beschermen tegen inflatie (tips)

Nutsbedrijven hebben vaak de macht om hun prijzen te verhogen in lijn met de inflatie, en dat zou hun aandelenkoersen in tijden als deze ten goede moeten komen. Deze eigenschappen zijn ook terug te vinden in andere sectoren, zegt Stephen Anness, Head of Global Equities bij vermogensbeheerder Invesco.

Techbedrijven

Microsoft Office bijvoorbeeld, is zo diep verankerd in de processen van bedrijven dat het vervangen ervan voor elke Chief Technology Officer een enorme opgave zou zijn, zegt Anness. “Denk alleen al aan het gebruik van Teams tijdens de pandemie; veel bedrijven gebruiken het vandaag nog altijd om hybride werken te ondersteunen.” Bovendien wordt de software tegenwoordig online gedownload en werkt de aankoop ervan op abonnementsbasis. “Dit betekent dat je moet blijven betalen als je het wilt gebruiken, en dat levert Microsoft terugkerende inkomsten en maakt dat het bedrijf de inflatiekosten kan doorberekenen.”

Communicatiebedrijven

Een ander bedrijf met dergelijke kwaliteiten is American Tower, een van de grootste holdings van Invesco. Het bedrijf bezit en exploiteert communicatie-infrastructuur met onder andere de torens waarop satellietschotels voor telefoonmaatschappijen staan en heeft ongeveer 221.000 locaties verspreid over zes continenten. Anness: “Voor individuele telefoonbedrijven is het bouwen van eigen torens niet zo interessant als het huren van American Tower, waardoor het bedrijf een zeer hoge mate van klantenbinding heeft. De onderhoudskosten zijn laag en dat levert het bedrijf sterke terugkerende inkomsten op. Ook zijn de vergoedingen die voor het huren van torenruimte in rekening worden gebracht doorgaans gekoppeld aan de inflatie. Overigens zijn telefoonmaatschappijen zelf ook goed in het doorberekenen van kosten; weinig consumenten kunnen nog zonder een mobiele telefoondienst.”

Audio

Ook muziek is een van de laatste kosten waarop consumenten willen bezuinigen, weet Anness. “In een wereld waarin nauwelijks nog cd’s verkocht worden, zijn streamingdiensten zoals Spotify een soort tolwegen voor muziekconsumptie. Reden waarom we eerder dit jaar aandelen van Universal Music Group (UMG) hebben gekocht. UMG bezit en exploiteert bedrijven die zich bezighouden met het opnemen, uitgeven, merchandisen en creëren van audiovisuele content.”

Daarnaast bezit het bedrijf de muziekrechten van veel van ’s werelds beste artiesten, aldus Agness. “Telkens wanneer haar artiesten worden gestreamd, ontvangt UMG daar royalty’s voor. Dankzij moderne technologie weet het bedrijf ook snel wanneer muziek online en door omroepen voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Filmproducenten, adverteerders en makers van videogames gebruiken allemaal muziek en moeten daarvoor betalen.”

Liften

Net als in de computersoftware-industrie bestaat ook de lift- en roltrapindustrie uit maar een haldvol spelers, zegt Anness. Dat zijn Otis, Schindler, Kone en Mitsubishi Electric. Deze bedrijven halen het grootste deel van hun winst uit het onderhoud van de apparatuur in plaats van uit installatie. De installatie van een nieuwe lift is duur en tijdrovend en kan een grote verstoring veroorzaken, vooral in grote kantoorgebouwen waar de hele dag door honderden mensen in- en uitlopen. Het is onwaarschijnlijk dat een eigenaar van een gebouw zonder goede reden een nieuwe lift installeert. Bovendien worden eigenaars van openbare gebouwen meestal verplicht hun uitrusting regelmatig te laten onderhouden – wat terugkerende inkomsten voor de fabrikanten betekent.”

