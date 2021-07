Aandelen die (on)gevoelig zijn voor stijging rente

De vrees voor een rentestijging is toegenomen na de publicatie van de tegenvallende inflatiecijfers in de VS. Hoe bang moeten beleggers zijn.

De Amerikaanse inflatie is in juni opgelopen tot 5,4% van 5,0% in mei. Dat is 50 basispunten meer dan verwacht. Het enige positieve is dat de delta van de stijging afneemt.

Tegenvallende inflatiecijfers leiden altijd tot angst voor een oplopende rente. Dat komt echter niet tot uitdrukking in de Amerikaanse obligaties. Het rendement op 10-jarige leningen daalde zelfs met 0,02 naar 1,3998% bij een stijging van de Duitse Bunds gisteren met 0,01 naar min 0,2900%.

De huidige rente kan nauwelijks als een bedreiging worden gezien voor aandelen. Voor heel veel aandelen ligt de winst yield (100/k/w) ver boven de huidige rente. Aandelen zijn ondergewaardeerd als de yield boven de rente staat. Hoe groter het verschil, hoe beter ze zouden zijn opgewassen tegen een rentestijging.

Ongevoelig en niet

Amerikaantjes met een hoge yield zijn: UBS (12,1%), GM (10,1%), Intel, JD.Com, Ford en Deutsche Bank (5,7%).

Top-5 AEX-aandelen met een hoge yield: NN (14,3%), ASR (12,9%), RD Shell (+8,1%), ArcelorMittal (7,4%) en ING (6,8%). AEX-aandelen met een yield van minder dan 2%: Heineken, ASML, DSM, IMCD en Adyen.

