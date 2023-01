Aandelen en obligaties beide rendement van 5%

De economische cyclus na de recessie zal er flink anders uitzien dan die van de afgelopen periode, zegt econoom Erik Weisman van vermogensbeheerder MFS. De economische groei zal gemiddeld hoger uitkomen, maar ook de inflatie zal hoger zijn, evenals de rente. Desondanks verwacht Weisman een rendement op aandelen en obligaties van gemiddeld 5%.

“In de periode na de recessie zullen bedrijven zich gedwongen voelen om meer kapitaal te investeren om ‘stil te staan’,” zegt Weisman. “Bijvoorbeeld door meer te besteden aan ESG-gerelateerde uitgaven of om lonen te laten stijgen. Dit is niet goed voor de productiviteit, noch voor de uiteindelijke winst van een onderneming. Maar het kan wel goed zijn voor de economische groei omdat er meer kapitaal wordt uitgegeven en kapitaal is nodig om meer arbeidsplaatsen te creëren. Het kan dus zo zijn dat de economie het beter doet dan wat je puur op basis van de waarderingen op de markten zou verwachten. Main Street is de winnaar in zo’n situatie, niet Wall Street.”

Volgens Weisman zal de komende economische cyclus een groei laten zien die iets hoger ligt dat de gemiddelde 2% van de afgelopen periode. “Maar dat zal pas in 2024 of 2025 zo zijn. De inflatie zal rond de 2,75% uitkomen in de komende cyclus, en dat is meer dan de gemiddelde 1,75% van de periode die volgde op de financiële crisis. De rente zal zeker hoger liggen.”

Volgens Weisman zullen bedrijven die zwaar leunden op lage rentes het lastig krijgen, maar de meer solide ondernemingen zullen weinig moeite hebben om zich aan te passen. “Ik verwacht dat we in de komende cyclus een rendement op zowel aandelen als obligaties kunnen verwachten van rond de 5%. En dat is niet zo slecht.”

