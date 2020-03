Coca-Cola en andere aandelen hebben geen last van uitgestelde Zomerspelen in Tokyo

De Olympische Spelen van Tokyo juli dit jaar zijn een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. Hoe vergaat het de aandelen van de hoofdsponsors.

“De hoofdsponsors van de Zomerspelen van 2020 zijn Coca Cola, Atos, Bridgestone, Dow, GE, McDonald’s, Omega, Panasonic, P&G, Samsung en VISA. Samen hebben ze de visie opgebouwd om de Zomerspelen van 2020 in Tokyo een geheel nieuwe dimensie te geven die meer past bij de huidige maatschappij. Dit willen ze vooral verwezenlijken door duurzaamheid hoog in het vaandel te houden, dit was tevens één van de voorwaarden van de meeste sponsoren”, Tokyo.nl op haar site.

Een scan op weekbasis van de aandelen van de hoofdsponsors maakt duidelijk dat de koersen nog onderin de bandbreedte staan. Er is dus voldoende ruimte voor deze aandelen om een mooie opgaande beweging te maken naar de uitgestelde Zomerspelen. In het onderstaande overzicht staan alleen die aandelen die ook een notering in euro’s hebben.

