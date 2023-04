Aandelen of cash?

Nu de banken de rente weer stapje voor stapje verhogen, is het verleidelijk om meer geld op je spaarrekening te zetten. Maar de redenen om in aandelen te beleggen blijven intact, zelfs als de rente stijgt, legt Wim van Zwol van vermogensbeheerder Vanguard uit.

Hier volgen vijf redenen om nu in aandelen te beleggen in plaats van in contant geld.

Cash heeft beperkingen

Om de inflatie te beheersen, verhogen centrale banken gewoonlijk de rentetarieven. Dit werkt op zijn beurt door in hogere spaarrentes, wat kan helpen om sommige effecten van inflatie voor geldspaarders tegen te gaan. De spaarrente kan zelfs boven de inflatie uit stijgen. Maar met de consumentenprijsinflatie rond de 10% bij de laatste telling in december en de beleidsrente van de ECB op 3% is dat nog ver weg. Op verschillende manieren een deel van je geld inzetten kan daarom helpen om je vermogen effectiever te laten groeien.

Aandelen brengen historisch gezien meer op

Vergeleken met contant geld hebben aandelen een veel sterker trackrecord op de lange termijn als ze worden afgezet tegen inflatie. Het gemiddelde voor inflatie gecorrigeerde jaarlijkse rendement voor aandelen over een periode van meer dan 120 jaar bedraagt meer dan 5%, terwijl het voor cash rond de 1% ligt.

Aandelen (en obligaties) zijn wel gevoeliger voor onrustige tijden dan contant geld. Het belangrijkste punt is echter dat beleggen in aandelen je kan helpen om je vermogen op de lange termijn effectiever te laten groeien, gecorrigeerd voor inflatie, dan geld op een spaarbankboekje.

‘Aandelenrisicopremie’ compenseert volatiliteit

De belangrijkste reden om voor groei op lange termijn in aandelen te beleggen in plaats van in contanten, is de zogeheten ‘aandelenrisicopremie’. Omdat aandelenrendementen volatieler zijn dan spaarrentes, moeten beleggers worden beloond voor het dragen van dit extra risico. Daarom leveren aandelen op de lange termijn betere, voor inflatie gecorrigeerde rendementen op.

Dus als je het verhoogde risico kunt dragen (omdat je bijvoorbeeld een langere tijdshorizon hebt), dan blijft de reden overeind om in aandelen te beleggen in plaats van in contanten.

Een groot deel van de wisselwerking tussen risico en potentiële beloning kan overigens worden beheerd door in aandelen te beleggen via fondsen, die beleggingen kunnen spreiden over duizenden verschillende bedrijven. Bovendien kun je de mix van aandelen en obligaties aanpassen aan je eigen risicovoorkeuren.

Aandelen zijn nu beter geprijsd

Na de koersdaling van aandelen in 2022, zijn aandelen nu beter geprijsd. Daardoor zijn ook hun vooruitzichten op de lange termijn verbeterd.

Onzekerheid over rentetarieven

Dat de rentetarieven blijven stijgen of voor altijd hoger blijven, is niet met zekerheid te zeggen. Vanguard denkt dat de agressieve cyclus van renteverhogingen die we tot nu toe hebben gezien, gedurende de rest van 2023 afvlakt. Als de inflatie sneller daalt dan verwacht, is het zelfs mogelijk dat de rente weer daalt.

