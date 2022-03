Aandelen verkopen? Nee, meent Euan Munro

Beleggers moeten ondanks de oorlog in Oekraïne de verleiding weerstaan om hun aandelen te verkopen in ruil voor de veronderstelde ‘safe haven’ cash. Binnen aandelenportefeuille dient wel de exposure naar groeiaandelen te worden afgebouwd omdat die het gevoeligst is voor een mogelijke recessie.

Dat stelt CEO Euan Munro van vermogensbeheerder Newton Investment Management, onderdeel van BNY Mellon IM. Vanwege de financiële sancties die Rusland zijn opgelegd, moeten veel beleggers noodgedwongen hun stukken verkopen in een illiquide markt. “Maar als je geen gedwongen verkoper bent, zou ik me niet bij hen aansluiten.”

Volgens Munro zijn geopolitieke conflicten zoals die in Oekraïne inherent aan hogere inflatie, en met prijsstijgingen die de dubbele cijfers kunnen bereiken, zal de koopkracht van cash op de lange termijn waarschijnlijk afnemen. Extra cash is alleen nuttig voor grote beleggers die moeten voldoen aan korte termijn liquiditeitsbehoeften.

Voor beleggers met een langere horizon zouden dividendaandelen een manier kunnen zijn om het risico in de huidige, onzekere omgeving te kunnen beperken, aldus de Newton-CEO. De rotatie van groei- naar waarde- en dividendaandelen zal volgens Munro waarschijnlijk versnellen, naarmate het effect van de stijgende inflatie en de gevolgen van de Russische sancties op de handel voelbaar worden.

Deze verschuiving zal waarschijnlijk in het voordeel werken van bedrijven met veel ‘pricing power’ en daardoor hun dividenden kunnen handhaven. Ook bedrijven die zich op de binnenlandse markt oriënteren en daarom geen rekening hoeven te houden met andere overheden, profiteren van de rotatie.

“Er is veel onzekerheid en we kunnen te maken krijgen met een recessie terwijl we de energievoorziening in verschillende delen van de wereld moeten regelen. Daarmee is het veel waarschijnlijker dat groeiaandelen hard zullen worden geraakt,” besluit Munro.

Geschreven door: Eddy Schekman

