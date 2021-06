Aandelenmarkten (AEX) omhoog. Wat zijn de kanshebbers?

Aandelenmarkten proberen de opgaande lijn weer op te pakken. Wat zijn kanshebbers?

Wat zijn kanshebbers? Binnen de AEX/AMX hebben Galapagos, Fastned en Pharming de meeste ruimte voor een stijging naar de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden. Het is een mooi mandje voor traders. Fundamenteel serieuzer zijn Prosus, SBM, Vopak, Aegon en Philips.

Markten

De lichte verbetering van het beurssentiment is gebaseerd op de hoop dat de kracht van de ontwikkeling van de economie niet wegzakt, wat onder meer tot uitdrukking zou moeten komen in de arbeidsmarktcijfers die later deze week in de VS bekend worden gemaakt. Bovendien drogen de berichten op over de ontwikkeling van de deltavariant van Covid, maar dat kan natuurlijk snel veranderen.

Amerikaanse -, Europese futures en Azië staan wat hoger. Nikkei +0,1%, China +0,3%, CSI 300 +0,4%, Sensex +0,4% en Australië +0,6%. Euro/dollar 1.119044. Euro/yuan 7,6927. Bitcoin -2,8% op 34.890, goud onveranderd 1.760 en Brent +0,4% op 75,08 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,1730%. US Bonds onveranderd 1,4765%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16225 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht