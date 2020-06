Aandelenmarkten beginnen te twijfelen

Aandelenmarkten staan weer onder zware druk. De angst vreet zich. Of is het slechts een technische correctie?

Op het eerste gezicht is het positief dat de Fed vrijwel zeker tot in 2022 de rente niet zal verhogen; het zal in de buurt van de nul procent blijven. Ook de prognose voor de groei is niet negatief. Na een krimp dit jaar van 6,5% zal de groei 5% bedragen in 2021, wat wel impliceert dat het bnp in 2021 bijna 2% lager zal zijn dan over 2019.

Dar zit dus precies de fundamentele pijn voor de opgaande beweging. Angst voor een tweede golf van het coronavirus maakt het niet beter. Het plaatje wordt grimmiger als de prognose uitkomt dat de Fed haar beleid zal afstemmen op de arbeidsmarkt. Herstel van de werkgelegenheid heeft 5 jaar geduurd na de Grote Recessie. Hierdoor is de technische correctie voor de AEX (559,28) nog niet voorbij. Gezien de stand van diverse indicatoren is een daling naar 500 mogelijk.

De periode is voorbij dat beleggers vooruitlopen op economisch herstel. Ze zijn momenteel extra gevoelig voor tegenvallers.

In Europa lopen de verliezen op tot 1,5% in de premarkt, wat net iets meer is dan de verliezen voor de Amerikaanse futures. Azië is flink lager. Nikkei -2,2%, Australië -2,9%, Kospi en Hong Kong -1% en Shanghai +0,2%. Euro/dollar 1,1350. Euro/yuan 8,0217. Goud +1,1% op 1.740,30. Brent -2,5% op 40,28 dollar. Duitse Bunds -0,035 op min 0,365%. US Bonds -0,028 op 0,72%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14963 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht