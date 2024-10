Aandelenmarkten in teken van China

De aandelenmarkten laten zich momenteel sterk beïnvloeden door de ontwikkelingen in China. De Europese aandelenmarkten stonden woensdag op een gedempte opening te midden van een gebrek aan marktbewegende katalysatoren, waarbij de stimuleringsrally in China begon af te nemen.

Amerikaanse futures staan 0,2% lager: Beleggers wachtten ook op de laatste notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve om de vooruitzichten voor Amerikaanse renteverlagingen te bepalen.

Europa, AEX -0,1%: In Europa zullen de markten de Duitse handelscijfers voor augustus en de laatste economische prognoses van de regering beoordelen. Elders zullen de NAVO-ministers van Defensie in België bijeenkomen. Euro Stoxx 50 futures bleven vlak in de premarket-handel, terwijl Stoxx 600 futures 0,2% stegen.

Azië, Shanghai -6,5%, Hong Kong -1,3%, Nikkei +0,7%: Een economische briefing eerder deze week, waar de Chinese autoriteiten naar verwachting uitleg zouden geven over beleidsplannen, slaagde er ook niet in beleggers te enthousiasmeren door weinig details te geven over extra stimuleringsmaatregelen. Beleggers wachten nu op een aankondiging voor een groot fiscaal stimuleringspakket, dat naar verwachting tussen de 2-3 biljoen yuan zal liggen. De Reuters Tankan-sentimentsindex voor fabrikanten in Japan steeg van +4 in september naar +7 in oktober 2024 doordat bedrijven meer vertrouwen kregen in de bedrijfsomstandigheden, hoewel de aanhoudende onzekerheid over het economisch herstel van China op het sentiment bleef wegen. De meeste Japanse sectoren meldden een verbetering van het ondernemersvertrouwen.

