Aandelenmarkten ingedut

Het december-moment is aangebroken om ingedut achter de schermen naar matige bewegingen te kijken.

In de premarket bewegen de indices om het slot van gisteren. S&P (3.192,52) mist de charttistische kracht voor een opgaande beweging. Europa doet het iets beter: FTSE +0,17%, DAX -0,29% en AEX +0,23%. Pond/dollar is beneden de 1,31 gekomen. Dat heeft niets te maken met de inflatie (1,5% in november tegen een raming van 1,4%), maar met de toenemende onzekerheid over het verloop van Brexit. In de Eurozone was de inflatie 1,0% in november tegen 0,7% een maand eerder. Het is geen cijfer om zich druk te maken over een rente-explosie. Duitse Bunds +0,001 op min 0,289%. US Bonds -0,021 op 1,878% vanwege de uitgifte van nieuwe staatsleningen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14326 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht