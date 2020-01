Aandelenmarkten reageren nietszeggend

Toch vreemd dat de aandelenmarkten apathisch reageren op de ondertekening van het deelakkoord tussen China en de VS. S&P, Nasdaq en Dow Jones beperken zich tot een kleine winst, oplopend tot 0,5%. In Europa staat de FTSE 0,4% lager en bewegen DAX en AEX om het slot van gisteren.

De valutamarkt lijkt nog niet overtuigd van een goede afloop over de besprekingen tussen China en de VS. De dollar/yuan staat onderin de bandbreedte en is bezig de low van juli te testen. Het valutapaar is duidelijk oversold.

Euro/pond is op 0,8548 overbought en kan oplopen naar 0,90. Euro/dollar heeft op 1,1158 weinig speelruimte met een bandbreedte van 1,09/1,12.

