Aandelenmarkten weinig inspirerend

De Europese aandelenmarkten zullen het vandaag moeten hebben van de herstelbewegingen, zowel omhoog als omlaag.

Belangrijk blijft de ontwikkeling van de rente, mogelijk zelfs belangrijker door het opdrogen van de kwartaalberichten. “De Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen haast met renteverlagingen en kan de beleidsrente zelfs tot de maand september op het huidige hoge niveau houden.” Dat stelt Mabrouk Chetouane, Head of Market Strategy bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers.”Hoewel ECB-president Christine Lagarde duidelijk was dat de volgende stap een renteverlaging zou zijn, denkt Natixis IM dat de ECB eerst meer duidelijkheid wil over de verwachte desinflatie en de duurzaamheid ervan. “We nemen nota van de toon van president Lagarde en houden rekening met de mogelijkheid van een eerdere renteverlaging, waarbij de periode juli-september passend lijkt. De voornaamste zorg van de ECB zijn hogere prijzen, met name in de dienstensector, en gedreven door loonsverhogingen. Deze loondruk wordt gevoed door een nog steeds krappe arbeidsmarkt, wat tot uiting komt in zowel de moeilijk in te vullen vacatures als het (hoge) aantal vacatures dat nog niet terugkeert naar het niveau van voor de crisis, zelfs na de opmerkelijke groeivertraging in 2023.” Chetouane ziet dat er nog maar weinig aanwijzingen zijn voor een afnemende loondruk. “De nog lopende salarisonderhandelingen kunnen leiden tot verdere loonsverhogingen, waardoor de inflatiedruk nog verder toeneemt.”

Amerikaanse futures staan hoger. Tot +0,4% voor de Nasdaq. Europa is afwachtend. Nikkei +0,4%, Shanghai +0,1%, Sensex +0,3% en Hong Kong -1,0%. Euro/dollar 1,0940. Brent +0,1% op 84,14 dollar.

