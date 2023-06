Aanhoudende druk op AEX, maar beperkt

De binnenlandse ontwikkeling in Rusland na de mislukte staatsgreep dit weekeinde en de oorlog met Oekraïne zal voor de nodige rimpels zorgen op de aandelenmarkten.

Menigeen zal moeite hebben om een positie te bepalen. Dat is ook bijna ondoenlijk, omdat niemand kan zeggen wat er precies zal gebeuren. De tweestrijd komt vanmorgen mooi tot uitdrukking in de stijging van de Brent met 0,5% naar 74,23 dollar en de daling de goudprijs met 1,2% naar 1.926 dollar. TTF Gas sloot vrijdag 4,7% lager op 32,51 euro, maar de kans op een stijging is groot.

Ook op het economische front zit het even niet mee. PMI-indicatoren voor de eurozone en de VS staan onder druk. Dollar/yen is 0,2% lager op 143,39, omdat de Japanse overheid niet wil uitsluiten of op de valutamarkt zal worden ingegrepen, wat zij voor het laatst in september en oktober vorig jaar heeft gedaan. In feite is de Japanse rente te laag doordat de centrale bank de verhogingen van de Fed en ECB onvoldoende heeft gevolgd. 10-jaars Japanse obligaties zijn 0,36% tegen 3,72% voor Amerikaanse en 2,35% voor Duitse. Nergens in de wereld staat de rente zo laag als in Japan.

Amerikaanse futures staat met moeite iets hoger. Nikkei en Sensex zijn vrijwel onveranderd. China is flink lager na de heropening na de vrije dagen eind vorige week. Shanghai en CSI 300 -1,1%. Hong Kong -0,3%. Euro/dollar 1,0908.

De AEX beweegt technisch in een smalle bandbreedte. Het is nog te vroeg om op koopjes te jagen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18643 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht