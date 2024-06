‘Aanhoudende kansen valuta’s emerging markets’

Emerging Markets Debt Hard Currency (EMDHC) Portfolio Managers Jacob Nielsen en Thomas Haugaard, en Client Portfolio Manager Matt Argent van Janus Henderson, menen dat de beleggingscategorie in 2024 aantrekkelijke rendementen blijft leveren.

Na dubbelcijferige groei in dollars in 2023 heeft EMDHC de stijgende lijn voortgezet in 2024. Tot nu toe heeft de verdere verkrapping van de spreads – vooral in Afrika en het segment met een CCC-rating – het negatieve effect tenietgedaan van de opwaartse verschuiving van de onderliggende yield van Amerikaanse Treasuries die samenviel met de aanzienlijk teruggeschroefde verwachtingen over de renteverlagingen door de Fed in 2024.

Risicovolle beleggingen hebben rugwind gekregen van data die de economische veerkracht in de VS aantoonden en van optimisme over de “zachte landing”. Binnen de EMDHC-ruimte viel de ‘risicobereidheid’ samen met de heropening van de primaire markt voor een aantal high-yield frontiermarkten zoals Ivoorkust, Benin en Kenia. Janus Henderson heeft een zeer sterke vraag gezien naar emissies door investment grade (IG) landen zoals Saoedi-Arabië, Mexico, Hongarije, Slovenië, Indonesië en Polen.

Haugaard, Argent en Nielsen zien op dit moment meerdere positieve ontwikkelingen voor EMDHC. Opkomende markten bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor yield en carry, hebben een sterkere economische groeidynamiek dan de ontwikkelde markten en verbeterende fundamentele factoren. Bovendien heeft de rente in de ontwikkelde markten zijn hoogtepunt waarschijnlijk bereikt.

Het trio is positiever over high yield (met name emissies met een BB/B-rating) dan over investment grade emissies. Een verdere opwaartse trend van EMDHC zal echter waarschijnlijk per land verschillen. De grote verschillen in rendementen binnen de beleggingscategorie – te zien aan de standaarddeviatie van credit spreads – biedt kansen voor geduldige, actieve beleggers.

Haugaard, Argent en Nielsen zijn optimistisch over de vooruitzichten voor EMDHC ten opzichte van schuld uit ontwikkelde markten, maar spreiden over EM-landen blijft volgens hen een belangrijk thema voor beleggers in deze markt.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

